Le dramaturge «Slave Play» Jeremy O. Harris adaptera la bande dessinée «The New World» pour Warner Bros – Blackfilm

La date limite signale que Jeremy O. Harris, le dramaturge derrière la pièce de théâtre acclamée Jeu d’esclave, a signé pour scénariser une adaptation cinématographique de Ales KotRoman graphique de 2019 Le nouveau Monde pour Warner Bros et Populace.

Sorti via Image Comics, la bande dessinée est décrite comme une science-fiction qui plie les genres et qui suit la vie de deux amoureux qui partent en courant alors qu’ils naviguent dans l’ordre du Nouveau Monde. Le Nouveau Monde se déroule en Nouvelle-Californie après la Seconde Guerre civile et s’articule autour de deux amoureux de part et d’autre d’une fracture idéologique – l’un anarchiste souhaitant abattre l’État, l’autre un flic dont les aventures sont retransmises en direct sous forme de télé-réalité.

Fondateur de Populace Tamir Muhammad, qui a fait partie d’un producteur exécutif de la série primée de HBO sur Peabody Actes de vol aléatoires, produit la photo, qui fait partie de sa combinaison avec Warners. Cate Adams et Rebecca Cho supervisera la production au nom du studio.

Slave Play, une comédie dramatique sur la race, les fétiches sexuels et l’héritage éternel de l’esclavage américain, a débuté à Broadway en octobre dernier. Avec son mélange controversé et incitant à la réflexion d’archétypes d’esclavage américains et de sexualité, il a été accueilli avec enthousiasme par les critiques. La pièce, produite par la compagnie Nine Stories de Jake Gyllenhaal, devrait mettre fin à son engagement de 17 semaines le 19 janvier. Harris a également co-écrit le prochain film de A24, Zola, avec la réalisatrice Janicza Bravoet a travaillé sur la série à succès “Euphoria”.