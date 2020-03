Le drame romantique de Stella Meghie «La photographie» sort en numérique le 28 avril, Blu-ray et DVD le 12 mai – Blackfilm

Faire. L’amour. Dernier. Issa Rae («Insecure», Little) et Lakeith Stanfield (Straight Outta Compton, “Atlanta”) vedette de la belle et saisissante histoire d’amour sur la rapidité avec laquelle la vie peut changer pour toujours quand LE PHOTOGRAPHE arrive sur Digital le 28 avril 2020 et sur Blu-Ray ™ ️ et DVD le 12 mai 2020 de Universal Pictures Home Entertainment. Une histoire touchante qui peut être vécue encore et encore, LE PHOTOGRAPHE inclut des fonctionnalités bonus qui permettent aux téléspectateurs de se connecter encore plus au film grâce au réalisateur et aux interviews de cast et aux séquences en coulisses.

Doux et sophistiqué, LE PHOTOGRAPHE suit l’histoire d’une jeune femme Mae (Rae), dont la mère, une célèbre photographe, décède et la laisse avec des tonnes de questions sans réponse. Dans son voyage pour en savoir plus sur ses propres origines, Mae tombe non seulement sur une lettre et des photos que sa mère a laissées, mais aussi sur une romance inattendue et puissante avec un journaliste prometteur (Stanfield). Plein de passion et d’émotion, LE PHOTOGRAPHE relie gracieusement des histoires d’amour à travers des décennies et nous rappelle l’importance de l’amour familial.

Écrit, produit et réalisé par Stella Meghie, LE PHOTOGRAPHE dispose d’un casting de soutien captivant, y compris Chanté Adams (Roxanne Roxanne), Y’lan Noel (Insécurité), avec Lil Rey Howery (Sortez, bons garçons) et Courtney B. Vance (La momie).

CARACTÉRISTIQUES BONUS SUR BLU-RAY ™ ️ ET DVD

Prise de vue LA PHOTOGRAPHIE – Un regard intérieur sur la réalisation de LE PHOTOGRAPHE avec des entrevues avec Issa Rae, Lakeith Stanfield, la réalisatrice Stella Meghie et le producteur Will Packer.

La culture au cinéma – Les cinéastes et les acteurs discutent de l’importance de la représentation dans l’industrie, de l’importance d’être à la fois devant et derrière la caméra et pourquoi cette histoire est importante.

Le film à travers des photographies – Explorez l’utilisation de la photographie tout au long du film pendant que les acteurs et les cinéastes se penchent sur la façon dont les photographies et leur utilisation racontent des histoires au-delà de la capacité de parole ou d’action.

