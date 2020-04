Le facteur de guérison de Wolverine une fois terminé DEUX pandémies

Les X-Men Carcajou a toujours été en mesure de se guérir de blessures graves, notamment de blessures par balle et d’empoisonnement. Cependant, dans un scénario, le facteur de guérison de Wolverine n’a pas seulement guéri son corps – il a sauvé le monde entier d’une pandémie mondiale. Encore mieux? Il l’a fait deux fois.

L’histoire s’est produite dans le populaire dessin animé des années 1990 X-Men: The Animated Series (qui peut maintenant être visionné sur Disney +) et a ensuite été adapté dans la série de bandes dessinées. L’histoire elle-même était une suite à une réinvention de l’une des histoires les plus populaires des X-Men – Days of Future Past.

X-Men: Days of Future Past a connu de nombreuses reprises au fil des ans. À la base, l’histoire parle d’un avenir dystopique où des mutants ont été rassemblés dans des camps de détention gardés par des robots Sentinel. Maintenant une ombre de ce qu’ils étaient, les X-Men parviennent à renvoyer un de leurs membres dans le temps pour avertir leur moi du passé de ce qui va arriver – et prendre des mesures pour effacer le sombre avenir. L’identité de ce membre varie d’une histoire à l’autre. Dans la version originale, publiée dans The Uncanny X-Men # 141-142, l’esprit de la mutante intangible Kate “Kitty” Pryde est renvoyé dans son corps plus jeune, juste à temps pour avertir les X-Men d’empêcher l’assassinat du sénateur Robert Kelly , dont la mort constituerait l’événement déclencheur de l’hystérie anti-mutante. Les X-Men arrêtent l’assassinat, mais l’avenir n’est pas clair.

X-Men: Days of Future Past a ensuite été adapté en un film populaire pour la franchise de films Fox-X-Men. Dans cette version, Kitty Pryde renvoie l’esprit de Wolverine dans les années 1970 où il fait équipe avec un jeune Charles Xavier et Hank McCoy pour empêcher Mystique de tuer le Dr Bolliver Trask, dont les recherches mèneront à la création des Sentinelles. Wolverine réussit et finit par revenir à un avenir plus heureux (au moins jusqu’aux événements de Logan). X-Men: la série animée a adopté une approche différente dans sa version de “Days of Future Past” en renvoyant le mutant Bishop dans le temps (physiquement) dans les années 1990 où il avertit les X-Men d’arrêter l’assassinat du sénateur Robert Kelly par Mystique (qui se déguise en Gambit, faisant de lui un paria à l’avenir). Bishop réussit et retourne dans le futur – pour découvrir quelque chose de bien pire qui a remplacé la dystopie dont il se souvient…

En revenant vers le futur dans l’épisode en deux parties “Time Fugitives”, Bishop est ravi de voir que les bâtiments détruits par la guerre ont tous été ressuscités – jusqu’à ce que l’inventeur mutant Forge lui dise que toute la population est malade d’une peste qui tue mutants depuis des années. Pour aggraver les choses, personne dans cette nouvelle chronologie ne connaît même les X-Men. Horrifié, Bishop recule dans le temps pour empêcher la pandémie mutante de se produire.

Cette fois, cependant, Bishop a une certaine concurrence. Il s’avère que si la peste mutante a décimé la population à l’époque de Bishop, elle a également conduit à la création d’anticorps clés qui étaient essentiels à la survie des mutants dans un avenir lointain. Une fois que les actions de Bishop ont empêché la formation de ces anticorps, le «futur-futur» commence à s’effondrer car ils n’ont plus les moyens de lutter contre les maladies de leur temps – ce qui n’est pas bien avec le combattant de la liberté mutant Cable.

Retrouvant Bishop au point où il est arrivé pour la première fois pour empêcher la peste mutante, Cable tente de l’empêcher d’interférer, mais est repoussé par les X-Men. Cable commence à avoir des réserves sur le combat contre Bishop, qu’il reconnaît comme un autre voyageur du temps essayant d’empêcher un mauvais avenir de se produire. Il est encore plus dégoûté lorsqu’il découvre que Apocalypse – le despote mutant Cable et ses combattants de la liberté se battent à l’avenir – est responsable de l’ingénierie de la peste, ce qui signifie que Cable devrait aider Apocalypse à protéger son avenir.

Cable propose un autre plan, cependant, lorsqu’il apprendra sur Wolverine et son incroyable facteur de guérison. Après avoir secrètement suivi les X-Men dans un laboratoire où la peste mutante est créée, Cable expose intentionnellement Wolverine à la peste, sachant que le facteur de guérison du mutant développera une immunité instantanée contre la maladie.

Le plan fonctionne – et non seulement Wolverine devient immunisé contre la peste, mais son sang contient maintenant les anticorps pour aider les mutants à se stabiliser dans un avenir lointain. Avec l’aide de Beast (Hank McCoy), les X-Men aident à distribuer ces anticorps aux personnes affectées, sauvant non seulement la chronologie de Bishop mais aussi celle de Cable.

Bien que ce ne soit pas une fin complètement heureuse – Bishop revient pour constater que, bien que la peste ne se soit jamais produite, son avenir est toujours une épave pour différentes raisons – il est gratifiant de voir que CarcajouLe puissant facteur de guérison de non seulement s’est sauvé cette fois, mais le monde entier.

