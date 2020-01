Le fantastique hommage de Walmart au cinéma de science-fiction

Walmart a lancé un spot publicitaire à l’occasion du Super Bowl qui honore les films de science-fiction

Le Super Bowl 54 arrive ce dimanche et, comme prévu, de nombreuses entreprises n’ont épargné aucune dépense pour leurs publicités qui seront diffusées lors de l’événement sportif principal, Walmart parmi elles et l’a fait avec un hommage aux films de science-fiction.

Walmart a anticipé le grand événement sportif de l’année et a révélé le spot commercial qui peut être vu, un spot plein de toutes sortes de références populaires, puisque les personnages les plus aimés par le fandom font leurs achats dans le magasin, et certains d’entre eux Ils viennent de l’espace pour les fabriquer.

Alors que des personnages comme Flash Gordon et Buzz Lightyear s’effondrent sur le trottoir, la cabine téléphonique familière qui parcourt le temps de la série de films Bill & Ted apparaît, avec un premier aperçu de Bill & Ted Face the Musique, maintenant d’âge moyen, dans laquelle nous voyons Bill S. Preston, Esq. En action, avec sa version actuelle, Bill rejoint son plus jeune moi pour jouer dans le parking Walmart.

Fait intéressant, la publicité présente l’apparition de différentes franchises de science-fiction Star Trek et Star Wars, avec l’U.S.S. Entreprise au-dessus de l’orbite terrestre ou du duo de droïdes emblématiques de la saga Star Wars, C-3PO et R2-D2 à la recherche de leur Walmart le plus proche, avec le Millennium Falcon vu derrière le couple alors qu’ils enquêtent sur une planète désertique.

D’autres références au cinéma de science-fiction se trouvent avec le véhicule de Deckard dans Blade Runner, le vaisseau extraterrestre de l’arrivée de Denis Villeneuve, les Martians of Mars Attack de Tim Burton, la franchise des hommes en noir ou les Guardians of Milan la galaxie

Que pensez-vous du spot? Laissez-nous vos commentaires.

