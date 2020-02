Le faucon et le soldat de l’hiver ajoute Carl Lumbly du docteur Sleep

Carl Lumbly se dirige de l’hôtel Overlook vers l’univers cinématographique Marvel, rejoignant The Falcon et The Winter Soldier de Disney +. Deadline rapporte que Lumbly, qui joue Dick Halloran dans Doctor Sleep, a rejoint la série MCU dans un rôle inconnu.

Lumbly est également connu pour un rôle avec plus d’expérience de super-héros, ayant joué M’yrnn, le père de J’onn J’onzz, sur Supergirl. Il a également exprimé J’onn – alias Martian Manhunter – dans Justice League, Justice League Unlimited, Justice League: Doom et Injustice: Gods Among Us.

Lumbly rejoint un casting qui comprend Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp et Daniel Bruhl et devrait sortir en août de cette année. Il est décrit comme suit:

Après les événements d’Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités et leur patience.