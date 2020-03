Le faucon et le soldat de l’hiver pourraient voir le retour du MCU de Nick Fury

Prochaines séries Disney + Le faucon et le soldat d’hiver pourrait présenter un hors concours MCU: Nick Fury de Samuel L. Jackson. Le Falcon et le Winter Solider est l’un des nombreux spectacles qui sortiront sur Disney + dans les deux prochaines années. Cependant, la série Sebastian Stan et Anthony Mackie est remarquable pour être la première émission Marvel sur le nouveau service de streaming. Il sortira en août, avec WandaVision en décembre prochain. Les deux émissions devraient avoir un impact sur les films MCU, tout comme les séries qui tomberont en 2021 et probablement dans les années à venir.

Bien que The Falcon and the Winter Soldier se soit récemment emballé à Atlanta, le tournage dans d’autres endroits se poursuit. Pour cette raison, de nombreuses vidéos et photos ont été publiées sur Internet, dont certaines ont taquiné des personnages et des scénarios à venir. Une vidéo récente semblait montrer une scène d’action impliquant Bucky Barnes et le personnage de bande dessinée Agent américain alias Evil Captain America. La série contiendrait également un autre Captain America dans Isaiah Bradley. En tant que Captain America noir d’origine, il devrait avoir un impact sur le voyage de Sam Wilson.

Maintenant, il semble qu’un autre personnage pourrait rejoindre The Falcon et le Winter Solider. Dans une récente interview avec Extra, Mackie a parlé de la possibilité d’une apparition de Nick Fury. En réponse à une question à propos de l’arrêt de Jackson par la série, Mackie a déclaré: “J’espère que oui. J’ai entendu dire que Falcon devient Sam Jackson, c’est ce que j’ai entendu, c’est donc ce que j’espère.” Il a également parlé de la probabilité que Jackson apparaisse dans la première saison, plaisantant, “Nous n’avons pas encore fini de tourner, alors j’espère qu’il se présentera un jour et nous bénira de sa présence.”

Nick Fury a joué un rôle énorme dans le MCU. Jackson a commencé sa carrière dans Marvel avec un caméo dans Iron Man avant de jouer dans plusieurs autres films. Plus récemment, il a joué des rôles importants dans Captain Marvel des années 90 et Spider-Man: loin de chez soi. Bien qu’il ait joué un Nick Fury actuel dans Far From Home, Captain Marvel a présenté aux fans une version plus jeune du personnage. Avec le Falcon et le soldat d’hiver immédiatement après Avengers: Fin de partie et Jackson clairement pas encore fatigués du MCU, il est tout à fait possible qu’il puisse également y faire une apparition.

Il est également utile que les films et les émissions de télévision MCU soient très connectés. WandaVision, par exemple, sera directement lié au Docteur Strange dans le Multivers de la folie, Elizabeth Olsen apparaissant dans les deux. Les personnages présentés dans les émissions Disney + devraient également figurer dans les films à venir. L’idée est que les personnages se déplacent facilement entre les films et les émissions de télévision, créant une expérience cohérente pour les fans. Quelle meilleure façon de commencer que par une apparition de Nick Fury dans Le faucon et le soldat d’hiver?

