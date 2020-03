Le faucon et le soldat d’hiver paralysent le tir pour le coronavirus

Marvel continue de souffrir des conséquences du Coronavirus et est maintenant le Falcon et le soldat d’hiver le dernier à souffrir.

The Falcon and The Winter Soldier devrait sortir en première sur Disney + en août, mais après que la production ait été forcée de quitter Prague en raison de préoccupations concernant le Coronavirus, la série a été suspendue pour l’instant.

Alors qu’il disparaît rapidement, Hollywood ferme ses portes en raison de la pandémie de coronavirus. Bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles le travail se poursuivrait sur Loki comme prévu ce lundi, un article Facebook de Catrett Locke Casting note que The Falcon et The Winter Soldier prendront une pause de deux semaines jusqu’à la fin mars.

Dans sa publication, la société partage une liste d’émissions de télévision qui ont été suspendues, et la “Tag Team” en fait partie. Pour ceux qui ne l’ont peut-être pas réalisé, c’est le titre de production de la série télévisée Marvel Studios. “Architecte” est le titre de travail de Loki, et il n’y a actuellement aucune mention d’elle nulle part.

Le Falcon et The Winter Soldier ont été forcés de quitter Prague la semaine dernière en raison de la propagation du Coronavirus, et on pense que Marvel Studios n’a pas été en mesure de filmer tout ce dont ils avaient besoin.

Il est difficile de dire si cela retardera la première de la série sur Disney +, mais cela est certainement possible en fonction de la façon dont les choses se dérouleront dans les mois à venir. Pour l’instant, le tournage de Shang-Chi et de la légende des 10 anneaux a été suspendu, mais heureusement pour Disney, Docteur étrange dans le multivers de la folie et d’autres émissions de télévision Marvel ne commencent pas à tourner avant l’été.

Hollywood est définitivement dans le chaos en ce moment grâce à cette pandémie, mais la santé de ceux qui travaillent sur ces projets pour le petit et le grand écran est naturellement une priorité pour les studios en ce moment.

