Le Festival de Cannes pourrait être annulé en raison des craintes du coronavirus

Le Festival de Cannes est susceptible d’être annulé en raison de préoccupations concernant le coronavirus. L’événement annuel a lieu à Cannes, en France, qui est située le long de la Côte d’Azur. Cette année, le festival devait se dérouler du 14 au 20 mai. Cannes est un événement sur invitation seulement, réunissant certains des cinéastes les plus talentueux de tous les genres, pour célébrer le monde international du cinéma. Le premier prix est la très convoitée Palme d’Or, distinction que l’emblématique Pulp Fiction de Quentin Tarantino a remportée en 1994 et que Parasite de Bong Joon-ho a remporté en 2019 – avant de recevoir l’Oscar du meilleur film.

Le festival est l’une des nombreuses victimes que l’industrie du divertissement a ressenties ces dernières semaines. Les films et émissions de télévision et les productions ont été suspendus pour une durée indéterminée. Le SXSW, qui devait avoir lieu à Austin, au Texas, du 13 au 20 mars et le Tribeca Film Festival, qui devait avoir lieu à New York du 15 au 26 avril, ont tous deux été annulés. De nombreux autres événements publics à grande échelle à travers le monde ont également été mélangés à cause du virus.

The Independent rapporte que le Festival de Cannes 2020 est probablement annulé en raison de la prudence du coronavirus. Bien que l’événement n’ait pas encore été officiellement annulé, des sources affirment qu’il est peu probable qu’il se produise comme prévu. La publication rapporte que le titre “Le Festival de Cannes n’aura pas lieu” (ce qui signifie “le Festival de Cannes n’aura pas lieu”) a commencé à circuler dans la presse française le 14 mars. Le programme complet de l’événement ne devrait pas être diffusé. révélée jusqu’au 15 avril, donc aucune décision officielle ne sera prise avant cette date.

Le gouvernement français a déjà interdit les rassemblements de plus de 100 personnes et tous les magasins, cafés, restaurants et cinémas non essentiels ont été fermés. Même si le festival a lieu, les films ne seront pas projetés dans les grandes salles de projection. Les préparatifs se poursuivront jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise. Thierry Fremaux, le directeur du festival, espère, “Cannes sera le premier événement mondial où nous (célébrerons) à nouveau la vie”, après la pandémie.

Compte tenu de toutes les nouvelles récentes, l’annulation potentielle de Le Festival de Cannes semble approprié. Il est regrettable que tant de cinéastes talentueux, dont les films ont été sélectionnés, ne pourront probablement pas profiter de leur moment sous les projecteurs. De nombreux sacrifices sont faits pour arrêter la propagation de COVID-19, et le monde du divertissement a fait sa part pour aider à ralentir l’infection. Un festival comme celui-ci est une source importante de revenus et de fierté pour Cannes, France. Espérons que le monde pourra rebondir et que les films du festival auront toujours leur moment de briller.

