Le Festival de Mlaga présente le contenu de sa 23 édition

Le Festival de Mlaga fête sa 23e édition du vendredi 13 au dimanche 22 mars, devenu l’un des grands événements internationaux du cinéma espagnol. Avec une identité élargie et enrichie après son ouverture aux pays d’Amérique latine, une section officielle qui a de l’expérience et de jeunes promesses, et un engagement déterminé à l’utilité pour l’industrie audiovisuelle espagnole et latino-américaine.

Aujourd’hui, la présentation du contenu de cette édition a eu lieu dans la ville de Mlaga. L’acte, présidé par le maire de Mlaga, Francisco de la Torre, a eu la présence de Carmen Casero, déléguée à Mlaga de Fomento y Cultura de la Junta de Andaluca; Juan Pedro Carnero, sous-délégué du gouvernement accidentel à Mlaga; Vctor Gonzlez, député de Culture de la Diputacin de Mlaga; Noelia Losada, conseillère pour la culture et les sports de la mairie de Mlaga; Ignacio Corrales, directeur général des Atresmedia Studios; Manuel Castillo, directeur de Diario Sur; Juan Ignacio Zafra, directeur territorial de CaixaBank Andaluca Oriental et Murcia; Ada Bernal, directrice régionale des relations institutionnelles de Heineken Espaa (Cruzcampo) et Juan Antonio Vigar, directeur du Festival de Mlaga, ainsi que des représentants de différentes entités collaborant avec le Festival.

2 442 films ont été présentés dans les différentes sections du Festival de 72 pays, similaires à ceux de l’année dernière, alors qu’il y avait une augmentation significative par rapport aux éditions précédentes. Parmi eux, un total de 201 titres appartenant à 27 nationalités différentes ont été sélectionnés.

Quant à la section officielle de cette année, elle comprend un total de 25 titres: 21 films, dont 17 en compétition, et également quatre séries, toutes hors compétition. Une section officielle qui sera formée par l’espagnol «De ce côté du monde» par David Trueba, «Hogar» par Lex et David Pastor, «Las nias» par Pilar Palomero, «Le mariage de Rosa» par Icar Bollan, «Un mundo normal ‘d’Achero Maas,’ L’inconvénient ‘de Bernab Rico,’ Chronique d’une tempête ‘de Mariana Barassi,’ One for all ‘de David Ilundain,’ Secret origins ‘de David Galn Galindo et’ The wish list ‘de lvaro Daz Lorenzo, ainsi que la «Piola» latino-américaine de Luis Alejandro Prez (Chili), «Le diable entre les jambes» de Arturo Ripstein (Mexique), «Malpaso» de Hctor M. Valdez (République dominicaine), «Alel» de Leticia Jorge Romero (Uruguay), «Summer White (Summer White)» de Rodrigo Ruiz Patterson (Mexique), «Trs Veres» de Sandra Kogut (Brésil) et «The Silence of the Hunter» de Martn Desalvo (Argentine).

Hors concours, nous avons huit œuvres, dont les films d’ouverture -‘Ofrenda à la tempête ‘, de Fernando Gonzlez Molina- et de clôture -le Argentin’ Le vol du siècle ‘, par Ariel Winograd), en plus des dernières œuvres de Gaël Garca Bernal («Chicuarotes») et Javier Fesser («Shabby Stories»). La série participe également en dehors du concours «La ligne invisible» de Movistar +, «Allez Juan» de TNT et Warner Media, «Valeria» de Netflix, et «Hit» de RTVE.

Comme Juan Antonio Vigar l’a expliqué, dans cette section officielle, nous aurons des noms très importants de notre cinéma, preuve de la confiance croissante envers le Festival parmi les réalisateurs de plus grande trajectoire, qui sont combinés avec de nouveaux noms très prometteurs, qui consolident le concours de Malaga en tant que découvreur de nouveaux talents.

Le jury de la section officielle du concours sera formé par l’écrivain et réalisateur péruvien basé en Espagne Claudia Llosa (présidente); Le scénariste et réalisateur sévillan Paco Cabezas; Scénariste, réalisateur et producteur uruguayen basé en Espagne lvaro Brechner; le compositeur de musique musicale Roque Baos; et la costumière Clara Bilbao.

La section Mlaga Premiere regroupe des titres très intéressants qui complètent la programmation. Il s’agit du documentaire sur la nature «Dehesa, la forêt du lynx ibérique», de Joaqun Gutirrez Acha; «Mes grands adieux», par Antonio Hens et Antonio lamo; «La malédiction du beau», par Beda Docampo Feijo; «75 das», par Marc Romero; «Isaac», par les anges Hernndez et David Matamoros; «A Stormy Night», de David Moragas (Sesin Arcoris); et la série télévisée «The Paradise (Kosta)», de Marja Pyyk.

De plus, nous aurons les sections Zonazine, un engagement pour le nouveau cinéma qui a déjà 17 ans, avec huit films à fort sens d’auteur et très roman narrativement (quatre espagnols et quatre latino-américains) dont la programmation peut être consultée sur le guide et sur le site officiel du Festival.

Le Festival ouvre cette année la section Zona Mundi, avec la Turquie comme pays invité, avec la collaboration de l’Institut Yunus Emre. Dans son processus d’internationalisation de plus en plus consolidé, le concours s’ouvre dans cette section à l’industrie audiovisuelle internationale (et non latino-américaine) et se concentrera chaque année sur un pays différent. Dans cette édition, le public espagnol aura une excellente occasion de découvrir les succès de la cinématographie turque, d’entrer dans leurs processus de création et de découvrir plus de productions audiovisuelles de ce pays qui accumulent reconnaissance et renommée internationale.

Zone industrielle

MAFIZ (Mlaga Festival Industry Zone) est un projet stratégique né dans la 21e édition qui comprend un ensemble de six événements destinés à renforcer les productions cinématographiques espagnoles et latino-américaines, afin de promouvoir le financement, la coproduction, la distribution et la vente du cinéma espagnol . Tout cela du soutien et de l’impulsion aux nouveaux talents audiovisuels latino-américains en tant qu’objectif transversal pour cette vaste zone industrielle. Ainsi, les projections espagnoles-Mlaga de Cine, le noyau central de MAFIZ dédié exclusivement au cinéma espagnol, sont rejointes par le MAFF (Mlaga Festival Fund & Coproduction Event), le forum bilatéral de coproduction LatinAmerican Focus, avec la République dominicaine comme pays invité, Mlaga Docs, Mlaga Work in Progress et Mlaga Talent. À ces événements, conçus pour créer des ponts entre l’industrie et les talents, entre l’Espagne et l’Amérique latine, la nouvelle section du territoire espagnol s’ajoute à cette édition, dédiée à la communauté valencienne.

Galas et hommages

Le gala d’ouverture sera présenté par l’acteur Brays Efe, tandis que le gala de clôture sera interprété par l’actrice Maggie Civantos. Chaque jour, un gala sera dédié au lauréat de la 23e édition. À ceux déjà annoncés Ricardo Franco-Film Academy Award, à l’artiste figurine Tatiana Hernndez; Prix ​​Mlaga Talent-La Opinin de Mlaga, au réalisateur Carlos Marques-Marcet; Prix ​​Rétrospective-Mlaga Hoy, au réalisateur Arturo Ripstein; Prix ​​Mlaga-Diario Sur, pour l’acteur et réalisateur Gael Garca Bernal; et Binaga de Honor pour le réalisateur Javier Fesser, sont rejoints par deux Biznagas Ciudad del Paraso, pour l’actrice de Malaga Kiti Mnver et l’acteur argentin, auteur et réalisateur Scar Martnez. Nous aurons également à nouveau le gala du cinéma Mlaga.

Autres activités

Comme les années précédentes, le Festival se déroule sur dix jours et se termine dimanche avec le marathon de cinéma déjà traditionnel au cinéma Albniz avec les films gagnants et un concert de clôture au Théâtre Cervantes de Vanesa Martn, qui épuise les billets en seulement trois minutes après la mise en vente.

Quant à la section gastronomique du Festival, sous le titre Cinema Kitchen, et en collaboration avec l’équipe Lumen, Gastronomic Productions, sera plus présente dans cette édition avec le I Cinema Kitchen Documentary Contest, dont l’objectif est de mettre en valeur la valeur de la audiovisuels intéressants de thèmes gastronomiques qui sont produits aujourd’hui. Dans cette section participent des longs et courts métrages inditos espagnols et latino-américains. Pour cette première édition, nous avons neuf œuvres espagnoles, une coproduction entre l’Espagne et la Chine, une autre d’Espagne et de Cuba, une d’Argentine et d’Uruguay et une autre production uruguayenne. Au total, 13 documentaires (et deux hors compétition), qui optent pour les nouveaux biznagas d’argent de cette section, qui proposent également les tables rondes et dégustations habituelles.

Pour sa part, l’exposition sur la Calle Larios sera consacrée cette année aux portraits de films espagnols et latino-américains réalisés par le prestigieux photographe Scar Fernndez Orengo et nous aurons un autre échantillon du photographe Daniel Prez dans la salle de la Société économique des amis du pays dédiée à Le Goya à Mlaga.

Toujours dans cette section, il convient de souligner l’exposition Cinéma et émotions organisée par “la Caixa”, la Cinémathèque française et la Mairie de Mlaga. Un voyage dans l’enfance que l’on peut voir pendant le Festival dans les salles d’exposition CAC Mlaga La Coracha. L’échantillon, composé de plus de 230 pièces, réfléchit sur le rôle fondamental de l’enfance dans la création d’histoires et de personnages au cinéma, ainsi que sur l’influence que ces films ont eu sur le développement de l’enfant. De plus, nous organiserons différentes activités pour diffuser ces contenus intéressants pendant le Festival.

En outre, il y aura des concerts de films dans différents quartiers de la ville et des projections des films Avant l’incendie (Fernando Colomo) et Father il n’y en a qu’un (Santiago Segura), avec la présence de ses acteurs, avec entrée gratuite dans différents espaces de la ville, dans le but d’amener le Festival dans les quartiers.

Et retournez la section Regardez ce que je vois, créée avec grand succès la dernière édition, et proposant une conversation détendue avec différents personnages audiovisuels, dirigée par la communicatrice Isabel Vzquez. Comme nouveauté, cette année, la section se déplace à l’Aula Magna de la Faculté des sciences de la communication de l’Université de Mlaga, qui a collaboré à sa conception et à son exécution, avec un programme intéressant du lundi 16 au vendredi 20 que nous annoncerons dans le prochain tu donnes

Preuve de l’engagement du Festival de Mlaga pour la durabilité et l’environnement, l’empreinte carbone de cet ensemble d’activités ainsi que l’ensemble de l’organisation du concours à auditer et certifier par une entreprise spécialisée, dans le but d’atteindre une empreinte neutre grâce à Compensation Soyez une action avant celle d’une plus grande profondeur sur l’empreinte historique du Festival.

Où suivre le 23 Festival de Mlaga

Toutes les actualités de cette édition peuvent être suivies à travers de nombreux canaux, dans le but que le Festival de Mlaga touche le plus grand nombre de personnes possible dans tous les formats et sur tous les écrans:

– Sur le site du Festival de Mlaga.

– Dans les réseaux sociaux du Festival.

– Dans le journal dFestival, distribué sur papier aux points d’intérêt du Festival et au niveau de la rue et téléchargeable en PDF sur le web.

– La WebTV, avec son propre contenu et retransmissions en direct de conférences de presse, tapis rouge, galas …

– Une application intuitive et didactique (gratuite sur iOS et Android), qui vous permet de toujours savoir ce qui peut être vu au Festival, où et comment créer votre propre agenda.

billets

Les billets pour la 23e édition du Festival peuvent être achetés à partir de 09h00 le 3 mars sur toutes les chaînes (billetterie, téléphone Uniticket et Internet). Les billets pour les galas d’ouverture et de fermeture seront en vente à partir de 9h00 au box-office et à partir de 11h00 en ligne au cas où il y aurait des places disponibles. L’achat à rabais progressif est maintenu, qui peut également être effectué en ligne sur le site Web du Festival et sur www.unientradas.es (deux billets au plus pour la même session):

– De 5 à 9 billets: 15% de réduction.

– De 10 à 19 billets: 20% de réduction.

– 20 billets ou plus: 25% de réduction.

Programmation complète 23 Festival de Mlaga. Cinéma espagnol

