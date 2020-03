Le Festival du film noir américain 2020 (ABFF) reporté au 21-25 octobre – Blackfilm

ABFF Ventures LLC., A annoncé aujourd’hui qu’elle avait reporté la Festival du film noir américain 2020 (ABFF). La 24e manifestation annuelle prévue du 17 au 21 juin à Miami Beach a été reportée au 21-25 octobre 2020.

«Nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par la pandémie de coronavirus (COVID-19), et nous nous engageons à faire tout notre possible pour assurer la sécurité de notre communauté, y compris nos participants et notre personnel.»

L’American Black Film Festival (ABFF) a été conçu en 1997 comme un moyen de renforcer la communauté du divertissement noir et de fournir une plate-forme aux artistes émergents. Il est devenu l’un des principaux festivals de cinéma au monde et un lieu d’inspiration et de communauté pour beaucoup.

«ABFF est un événement de destination qui attire des participants du monde entier, c’est pourquoi nous avons pris la décision difficile mais nécessaire de reporter le 24e Festival du film noir américain», a déclaré le PDG d’ABFF Ventures, Jeff Friday. “Bien que nous restions déterminés à fournir un programme aux conteurs qui comptent sur ABFF pour présenter leur travail, à l’heure actuelle, notre principale priorité est la santé de notre personnel, de nos participants et de nos partenaires commerciaux.”

La décision a été prise sur la base des directives du CDC, du NIH et avec le soutien de principaux sponsors, notamment le Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB), WarnerMedia, HBO, Comcast NBCUniversal, Motion Picture Association (MPA), Cadillac et Sony Pictures Entertainment.

“Le GMCVB est fier d’avoir un partenariat de longue date avec ABFF”, a déclaré William D. Talbert, III, CDME, président et chef de la direction de GMCVB. «Nous applaudissons l’ABFF pour avoir été proactif pendant cette pandémie de santé mondiale et pour son engagement à reporter le festival à Miami à une date ultérieure. En tant que première ville d’événements mondiaux, le Grand Miami attend avec impatience l’occasion de dérouler le tapis rouge et d’accueillir ABFF. »

Les laissez-passer du festival seront mis en vente le 1er juin. Pour les dernières mises à jour, veuillez consulter www.abff.com.