Le feu de la semaine dans la benne 411: Donald Trump Jr.

Le feu de la semaine 411mania Dumpster

Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière édition de Le feu de la semaine dans la benne 411. Je m’appelle Bryan Kristopowitz.

D’accord, donc je suis sûr que nous avons tous, maintenant, vu la publicité Coca-Cola Energy qui a été diffusée pour la première fois lors du Super Bowl 2020 où le réalisateur légendaire Martin Scorsese attend que l’acteur Jonah Hill se présente à une fête et On dirait que Hill pourrait ne pas apparaître parce qu’il est fatigué et qu’il a oublié et qu’il a besoin d’un verre de Coca-Cola Energy? Si vous ne l’avez pas vu, et je ne sais vraiment pas comment cela est possible si vous regardez quoi que ce soit sur la télévision “régulière”, voici via YouTube:

C’est drôle, non? Bien sûr que oui. C’est aussi un peu bizarre, car pourquoi diable Martin Scorsese irait-il à une fête comme celle illustrée, qui semble être une sorte de soirée costumée à la hanche et à la barbe énervée / bizarre? Scorsese semble-t-il être le genre de gars qui irait à une fête comme ça? Jonah Hill? Oui, il semble être le genre de gars qui irait à une fête comme ça. Il est jeune, il est branché et énervé, donc sa présence à la fête ne pose aucun problème. Mais Scorsese?

En aucune façon. Et si jamais il allait à une fête comme ça, irait-il seul? Rencontrerait-il réellement Jonah Hill là-bas, ou est-il plus probable qu’il irait avec Hill, comme dans une limousine ou partager un Uber ou quelque chose? Je ne pense pas que Scorsese irait seul à ce genre de fête. Il attendrait Hill.

Et c’est pourquoi cette publicité n’a aucun sens.

C’est quand même drôle. Pensez-vous que nous aurons jamais une suite à cette publicité, peut-être une où Hill devra attendre Scorsese lors d’une fête en quelque sorte? Peut-être verrons-nous cela lors des prochains Jeux olympiques?

Que pensez-vous de cette publicité? Cela a-t-il un sens pour vous? Pensez-vous que c’est drôle?

Et maintenant sur le feu de la semaine de la benne à ordures de la semaine.

Cette semaine, le 411 Feu de la semaine dans la benne à ordures va à une célébrité d’extrême droite, un homme d’affaires et un putain de professionnel Donald Trump Jr., pour sa récente affirmation selon laquelle les démocrates veulent que des millions de personnes meurent du coronavirus afin que son père, le président Trump, perde l’élection présidentielle de 2020. Alors qu’il apparaissait dans un récent épisode de l’émission atroce Fox News du matin Fox and Friends, le fils aîné du président a affirmé que les récentes critiques démocratiques concernant la gestion par l’administration Trump de l’épidémie de coronavirus en cours aux États-Unis étaient en quelque sorte la preuve que les démocrates espéraient que des millions de Les Américains meurent et son père perdra la prochaine élection présidentielle.

Irresponsable? Oui. Des conneries complètes et totales? Absolument. Surprenant? Pas vraiment. Parce qu’en ce qui concerne le président Trump et ses substituts et partisans, ils supposent toujours que toutes les critiques à l’égard de Big Don font en quelque sorte partie de la conspiration internationale, étatique et mondialiste profonde à multiples facettes pour le faire tomber. C’est un non-sens complet qui n’a aucun fondement dans la réalité réelle, mais alors pourquoi arrêter de répéter la même arnaque encore et encore alors qu’elle continue de fonctionner encore et encore?

Exactement. Tant que les gens continueront à croire ces conneries, la machine Trump ne changera pas de tactique.

Alors, qu’est-ce que les méchants démocrates ont dit si scandaleux que Don Jr. veut que vous croyiez que les démocrates veulent que des millions de personnes meurent? Les démocrates, principalement le président de la Chambre Nancy Pelosi et le leader des minorités sénatoriales Chuck Schumer, ont déclaré que la réponse de l’administration Trump au problème des coronavirus était inadéquate. L’administration a réduit le financement des Centers for Disease Control dans son budget. Il ne semble pas y avoir de réponse coordonnée entre les divers organismes responsables de la maîtrise des virus. Et ce que le président a dit à propos du problème des coronavirus était différent de ce que disaient les autres membres du gouvernement. S’il n’y a rien à craindre, pourquoi devrait-on se préparer à quelque chose qui, selon le président, n’est pas si grave en premier lieu, du moins en ce moment?

Oui. Tout cela ressemble aux démocrates espérant ouvertement que des millions de personnes meurent afin de rejeter la faute sur Donald Trump, qui est toujours la «vraie victime». Cela ne ressemble pas à des membres du gouvernement qui se demandent si les institutions du pays sont prêtes à faire face à une crise croissante.

Jésus Christ.

Les républicains qui remettent en question la réponse de l’administration Trump au coronavirus font-ils également partie de la même cabale maléfique qui veut simplement que Big Don échoue?

Je vais le répéter. Jésus Christ.

Mais qu’en est-il des médias «libéraux»? Les médias «libéraux» ne sont-ils pas en train de surestimer cette chose, ce qui fait inutilement peur aux gens? Pas d’après ce que j’ai vu. Les médias «libéraux» ne font que rapporter ce qui se passe et rendent compte de ce que l’administration dit de ce qui se passe. Ce n’est pas la faute des médias «libéraux» si rien ne correspond.

Et ne pensez-vous pas que si Chuck Schumer, ou Nancy Pelosi, ou Alexandria Ocasio-Cortez, ou Adam Schiff, ou bien, n’importe quel politicien démocrate majeur ou mineur ou personnalité politique démocrate / libérale était allé à la télévision ou à la radio ou au internets et ont en fait dit qu’ils espéraient que le coronavirus aurait tué des millions de personnes que les médias «libéraux» auraient rapporté à ce sujet? Cette histoire serait l’histoire principale de chaque émission de discussion et site Web d’actualités dans le monde.

Donald Trump Jr. devrait avoir honte de lui-même et il devrait s’excuser d’avoir dit un non-sens dangereux à la télévision. Il devrait également s’excuser d’avoir adopté le comportement même qu’il prétend que l’opposition politique de son père adopte, mais ce n’est pas le cas. Mais rien de tout cela ne se produira. La grosse arnaque est ce qui est le plus important.

Et, enfer, quand les gens au pouvoir refusent de condamner ces bêtises, pourquoi changer quoi que ce soit?

Tant que l’arnaque continue de fonctionner…

**

Et maintenant pour les mentions honorables de cette semaine…

– Personnalité radio de l’aile d’extrême droite, Dumpster Fire Hall of Famer, et plein sur un sac de voyage professionnel Glenn Beck, pour avoir déclaré que la «révolution de Bernie Sanders mènera à un nouvel holocauste». Irresponsable? Oui. Conneries totales? Absolument. Surprenant? Pas vraiment. Parce que Glen Beck a dit que l’administration Obama allait conduire à un autre holocauste. C’est arrivé?

Rappelez-vous ce que j’ai dit ci-dessus à propos de l’utilisation de la même arnaque encore et encore, car elle continue de fonctionner encore et encore?

Jésus Christ.

–Pete Buttigieg, ancien maire de South Bend, Indiana et maintenant apparemment ancien candidat démocrate à la présidence de 2020, pour son flip continu sur Bernie Sanders, le «socialisme» et la façon dont il ne se sentait pas de cette façon il n’y a pas si longtemps. Allez-y, lisez l’histoire sur le lien et demandez-vous ce qui a changé pour le maire Pete. Pourquoi Bernie Sanders et le «socialisme» sont-ils la fin de la démocratie maintenant alors qu’ils ne l’étaient pas auparavant?

Je jure devant Dieu, les démocrates cherchent juste un moyen de tout foutre en l’air.

–Les gens qui se sont retirés en ligne parce que le chanteur country Garth Brooks portait un maillot avec «Sanders» à l’arrière et ils pensaient tous qu’il approuvait le sénateur Bernie Sanders pour le président, pour avoir flippé parce que Garth Brooks portait un maillot avec «Sanders» à l’arrière. Brooks n’approuvait pas un candidat politique sur la photo. Brooks se produisait en fait à Détroit et portait un maillot Barry Sanders / Detroit Lions. Les gens qui pensaient que Brooks approuvait Bernie Sanders étaient scandalisés que “Brooks devienne politique” et qu’ils en aient fini avec lui, etc. Premièrement, pourquoi est-ce bouleversant quand un musicien ou une célébrité “devient politique?” Ces fans de Brooks ne connaissent-ils pas les chansons de Brooks “The Thunder Rolls”, une chanson sur une femme tirant sur son mari abusé et tricheur, ou “We Shall Be Free”, qui est sacrément hippy dippy?

Et je voudrais savoir si ces mêmes personnes fustigent également Ted Nugent pour «avoir fait de la politique» avec sa musique ou ses prises de position publiques et quoi de plus? Ou Hank Williams, Jr.? Je suis prêt à parier que cela ne s’est jamais produit.

-Pro catcheur Marchand de sable, pour son comportement lors d’un récent événement de lutte indépendante. Lisez l’article sur le lien, regardez la vidéo et demandez-vous pourquoi quelqu’un embaucherait ce type pour qu’il revienne à leur spectacle.

**

Merci d’avoir lu. Se mettre d’accord? Être en désaccord? Inscrivez-vous avec disqus et commentez. Vous savez que vous le souhaitez, alors allez-y.

S’il vous plaît «aimez» la colonne gratuite B-Movie sur Facebook!

Oh, et la règle des films B. Souvenez-vous toujours de cela.