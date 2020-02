Le feu de la semaine dans la benne 411: Hillary Clinton

Le feu de la semaine 411mania Dumpster

Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière édition de Le feu de la semaine dans la benne 411. Je m’appelle Bryan Kristopowitz.

Cela m’a pris deux mois à le regarder 20 minutes à la fois, mais j’ai finalement fini de regarder Dolemite Is My Name et c’était hilarant. Si j’avais réussi à regarder le film complet en 2019, je l’aurais inclus dans ma liste des «meilleurs films de 2019». Chaque aspect est génial, du casting (le «vrai» Eddie Murphy est de retour), et Wesley Snipes et Craig Robinson sont tous les deux brillants), la bande originale, l’apparence du film, la liste continue. C’est dommage que cela n’ait pas généré plus de considération pour les récompenses.

Maintenant, pourquoi ça m’a pris deux mois pour regarder le film? Et pourquoi l’ai-je regardé 20 minutes à la fois? C’est comme ça que ça a marché. Avec tout ce que je regarde, je suis et j’écris, sans parler de tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, j’ai de la chance de pouvoir regarder ce que je pouvais quand je le pouvais. J’espère, un jour, regarder Dolemite Is My Name en une seule séance, juste pour obtenir le plein effet du film à la fois. Ce processus m’a fait me demander, cependant, combien de personnes finissent par faire quelque chose de similaire? Étant donné que Netflix «garde votre place» lorsque vous arrêtez de regarder quelque chose, j’imagine que cela arrive assez souvent, du moins pour les personnes qui n’ont tout simplement pas nécessairement le temps de regarder des trucs en une seule séance.

Alors, combien d’entre vous finissent par faire la même chose, avec Netflix ou d’autres services de streaming (ou, diable, avec des émissions et des films que vous avez enregistrés via DVR)? Et quel est l’écart le plus long que vous ayez eu en regardant un film? Journées? Semaines? Mois?

J’ai peur de commencer à regarder The Irishman. Cette merde pourrait me prendre une putain d’année à regarder. Ha.

Et maintenant sur le feu de la semaine de la benne à ordures de la semaine.

Cette semaine, le 411 Feu de la semaine dans la benne à ordures va à l’ancienne première dame des États-Unis, à l’ancien sénateur américain de New York, à l’ancien secrétaire d’État américain, au candidat démocrate de 2016 raté et au nouveau Dumpster Fire Hall of Famer Hillary Clinton, pour sa vendetta continue et très publique contre Bernie Sanders. Je pensais que ses commentaires sur le fait que personne n’aimait Sanders, qui était un gros problème la semaine dernière, auraient été la fin de l’histoire, mais il ne semble pas que cette histoire se terminera jamais. Clinton ne va tout simplement pas laisser tomber.

Tout en faisant la promotion du nouveau documentaire sur sa vie politique à Sundance, Hillary, qui devrait frapper Hulu au début du mois de mars, Clinton a parlé de ce qu’elle dit apparemment du sénateur Sanders et de la campagne primaire démocrate de 2016, comment elle et ses partisans se sont sentis agressés par l’équipe Sanders et les «Bernie Bros», les supporters masculins en ligne du sénateur. Ils étaient haineux et mesquins et Sanders n’a rien fait pour les arrêter, selon Clinton. Et Clinton estime que Sanders, un candidat démocrate de 2020, fait et permet à nouveau la même chose. Et puis, lorsqu’on lui a demandé si elle soutiendrait Sanders s’il finissait par être le candidat démocrate de 2020, elle ne répondrait pas immédiatement oui. Elle a ourlé, elle a fauché, puis, finalement, a en quelque sorte dit qu’elle soutiendrait le candidat éventuel.

Oui, bien sûr, Secrétaire Clinton. Bien sûr.

Écoutez, nous savons tous que vous êtes toujours très amer de perdre l’élection présidentielle au profit de Donald Trump. Nous savons tous que vous êtes toujours énervé d’avoir gagné plus de votes que Trump et pourtant il a tout de même remporté l’élection. Et nous savons tous qu’il a été difficile de vivre avec le fait que vous ne serez jamais, jamais président. Mais est-ce vraiment la meilleure façon de gérer tous ces mauvais sentiments et problèmes et ainsi de suite?

Bien sûr que non. C’est contre-productif pour les idéaux politiques et le mouvement que vous prétendez soutenir. Et si vous croyez vraiment que le président Trump est le pire président que nous ayons jamais eu, qu’un deuxième mandat de Trump serait une méga catastrophe pour le pays et le monde, et que Trump doit y aller, pourquoi n’est-ce pas votre objectif? N’est-il pas plus important de gérer tout cela que les scores que vous pensez devoir régler avec le sénateur Sanders, qui vous a soutenu et a travaillé pour vous aider à vous élire, en 2016?

Eh bien, cela devrait être plus important. Mais il est certain que l’enfer semble que vous avez décidé que si vous ne pouvez pas être président, que si vous ne pouvez pas vaincre Donald Trump, personne ne devrait être autorisé à le vaincre. Le monde doit souffrir parce que vous devez continuer à vous morfondre sur votre propre échec, ce que la secrétaire Clinton a fait depuis qu’elle a perdu. Au lieu d’accepter la réalité de ce qui s’est passé, de se dépoussiérer et de trouver un moyen de battre Trump aux prochaines élections, soit en se présentant à nouveau, soit en trouvant un autre moyen de le faire (comme fonder un groupe de réflexion ou quelque chose comme ça), elle se plaint de ce qui s’est passé. Et c’est tout ce qu’elle a fait.

Maintenant, ses commentaires sur Sanders et ses partisans seraient parfaits si elle se présentait à nouveau ou si elle agissait en tant que substitut pour un candidat qu’elle a approuvé, mais ce n’est pas ce qui se passe ici. Elle fait la promotion d’une émission de télévision. Et elle sait que, puisque les médias politiques, tout comme les médias de Hollywood, ne s’intéressent qu’au scandale et à la controverse que tout ce qu’elle dit va exploser et se transformer en une histoire sans fin. Alors, encore une fois, comment tout cela aide-t-il la cause globale qu’elle prétend soutenir / croire?

Ce n’est pas le cas. Et c’est dommage. Ce n’est pas surprenant, cependant. Nous avons affaire à un démocrate ici. Démocrates, «la gauche», gauchistes, libéraux, progressistes, peu importe comment vous les appelez. Ils font cette merde tout le temps. Et c’est pourquoi, finalement, le président Trump va être réélu.

**

Et maintenant pour les mentions honorables de cette semaine…

–Les médias «libéraux», pour ses informations haletantes sur la question de savoir si le procès du président Trump au Sénat aurait ou non des témoins alors qu’il était évident dès le début que cela ne se produirait pas. . Les modérés Mitt Romney, Susan Collins et Lisa Murkowski voteraient-ils pour des témoins? Le sénateur sortant Lamar Alexander voterait-il pour des témoins? S’il est vrai que Romney et Collins ont finalement voté à contrecœur pour des témoins, il n’y avait aucun putain de moyen en enfer qu’Alexander et Murkowski allaient faire. Alexander, malgré sa retraite, est et sera toujours un mouvement conservateur et il ne va pas rompre avec la machine, même s’il pense personnellement que ce qui s’est passé est terrible. Et la façon dont Murkowski a «lutté» avec sa décision, tout ça n’était que des conneries. De quoi avait-elle besoin pour aller encore et encore? C’était tellement de bêtises. Et pourtant, les médias «libéraux» étaient là, agissant comme s’il y avait un réel suspense. Encore une fois, tout cela était tellement absurde.

–Les démocrates, pour ne pas avoir appelé le bluff des républicains sur les témoins du procès au Sénat. Plusieurs républicains ont suggéré que, si les démocrates étaient autorisés à appeler des témoins lors du procès au Sénat, comme John Bolton ou Mick Mulvaney, les républicains devraient être autorisés à appeler Joe Biden ou Hunter Biden parce que «ce serait juste». Au lieu d’être en désaccord avec cette suggestion, les démocrates auraient dû y aller. Les démocrates auraient dû dire “Très bien, faisons-le.” Il aurait été instructif de voir tous les putains de connards Rudy Giuliani et d’autres facilitateurs de Trump prétendre avoir sur les Bidens et leur plan de corruption ukrainien. Cela aurait montré qu ‘«il n’y a rien là-bas», que le président n’avait vraiment aucun dossier et que les républicains étaient toujours des facilitateurs corrompus. Mais alors, cela aurait nécessité une certaine imagination politique et médiatique pour les démocrates désespérément incompétents, qui sont toujours à au moins deux pas derrière la machine médiatique de droite quand il s’agit de ce genre de merde.

–Les démocrates, pour avoir prétendu que les républicains vont «payer un prix aux urnes» pour ne pas avoir autorisé les témoins au procès du président du Sénat et pour avoir essentiellement permis son comportement. Oh s’il te plait. Le président et ses collègues républicains au Congrès ne paieront aucun prix pour tout cela. En fait, les démocrates perdront probablement des sièges à la Chambre, n’obtiendront aucun siège au Sénat et perdront une fois de plus la présidence parce qu’ils semblent toujours faibles et qu’ils refusent simplement de s’organiser et de rester organisés. Alors, épargnez-nous tous les conneries «l’histoire se souviendra» et «le peuple américain exprimera son mécontentement». C’est tout simplement absurde. Les règles, la loi, l’éthique, rien de tout cela ne veut plus rien dire. Le pouvoir est ce qui compte. Si vous ne voulez pas vous jeter avec ces enculés impitoyables, alors c’est fini.

–Personnes pour le traitement éthique des animaux ou PETA, pour son nouveau spot publicitaire espérant mettre fin au «spécisme». Il suffit de lire l’histoire au lien. C’est vraiment fou.

**

Merci d’avoir lu. Se mettre d’accord? Être en désaccord? Inscrivez-vous avec disqus et commentez. Vous savez que vous le souhaitez, alors allez-y.

S’il vous plaît «aimez» la colonne gratuite B-Movie sur Facebook!

Oh, et la règle des films B. Souvenez-vous toujours de cela.