Le feu de la semaine dans la benne 411: Jussie Smollett

J’avais espéré parler du Daytona 500 2020 dans mon introduction pour le feu de la semaine de la benne à ordures de cette semaine, mais en raison du vissage sans fin de NASCAR et de Fox, il est 16 h 26 alors que j’écris ceci et la putain de course vient de commencer . Maintenant, NASCAR aurait pu déplacer l’heure de départ de la course jusqu’à 2 ou 2h30, car il y avait de la pluie pour Daytona dans les prévisions météorologiques étendues et diverses courses de soutien au cours de la semaine ont été retardées par la pluie, y compris les courses de qualification des duels jeudi et la course de camions vendredi soir. NASCAR aurait pu travailler avec Fox et Fox Sports pour trouver un plan pour changer le calendrier afin que la course puisse commencer plus tôt. Mais rien de tout cela ne s’est apparemment produit.

Était-il vraiment nécessaire d’avoir un spectacle de trois heures avant la course qui a commencé sur Fox Sports 1? Non. NASCAR et Fox auraient pu remonter toutes les cérémonies d’avant course et le reste des conneries qu’ils font avant le départ (je suis sûr que le président aurait été bien de venir plus tôt pour qu’il puisse faire sa séance photo et la commande de départ et ensuite partir ou rester et faire semblant de savoir ce qui se passait ou quoi que ce soit qu’il a fini par faire) pour que la course puisse commencer avant la pluie.

Nan. NASCAR et Fox avaient vraiment besoin de faire toutes les conneries comme initialement prévu.

C’est l’une des choses que je déteste à propos de NASCAR et de la course automobile, que ce soit les grandes courses ou les courses locales / régionales en général. Aucune personne impliquée n’a jamais eu d’urgence à modifier le calendrier en cas de météo potentielle ou d’autre chose. Tout ce que quelqu’un veut faire, c’est juste faire la fête parce que c’est ce qui était initialement prévu. C’est ennuyeux comme l’enfer et cela rend d’autant plus difficile de continuer à être fan. Il se passe certainement des choses pendant une course qui entraînent des retards. Les accidents. Un moteur soufflé qui met de l’huile sur la piste. Suivez les dommages qui doivent être réparés avant de continuer. Mais des retards interminables avant le début du putain de show?

C’est de la folie. Et un non-sens. Et ça ne changera jamais. Et c’est juste stupide.

Et ça a recommencé à pleuvoir. Difficile. Jésus Christ.

Cette semaine, le 411 Feu de la semaine dans la benne à ordures va à l’acteur déshonoré et au Dumpster Fire Hall of Famer , pour avoir été inculpé une deuxième fois pour avoir organisé un faux crime de haine et avoir menti à la police à ce sujet. Smollett, qui a affirmé avoir été attaqué fin janvier 2019 par deux hommes masqués qui l’ont battu, lui ont mis un nœud coulant au cou et fait des remarques racistes et homophobes (Smollett est gay), a récemment été inculpé par un procureur spécial à six reprises. le crime de conduite désordonnée découle de quatre faux rapports distincts que Smollett aurait faits à la police. Smollett a été initialement inculpé en février 2019 pour avoir fait de faux rapports à la police, mais ces accusations ont ensuite été inexplicablement abandonnées en mars 2019, Smollett a payé 10000 $ à la ville de Chicago et l’affaire a été scellée.

Maintenant, si vous lisez l’article sur le lien et si vous suivez cette histoire, il y a des manigances politiques potentielles à l’œuvre ici. Personne ne sait pourquoi Kim Foxx, le procureur de l’État du comté de Cook qui enquêtait sur cette affaire, a décidé de mettre fin à tout cela. Il y a eu des spéculations selon lesquelles des personnes dans les échelons supérieurs de la politique démocratique de Chicago se sont lancées dans une sorte de campagne de pression pour abandonner l’affaire contre Smollett (quelqu’un lié à l’ancienne Première Dame Michelle Obama a peut-être influencé Foxx dans sa décision), mais le procureur spécial n’a pas ” t chargé quiconque en dehors de Smollett de quoi que ce soit. Cependant, avec la façon dont ce nouvel acte d’accusation a été établi, il n’est pas difficile de croire qu’il pourrait y avoir de nouvelles accusations et de nouveaux actes d’accusation à l’avenir pour les autres personnes potentiellement impliquées dans ce régime. Je veux dire, pourquoi cela ne se produirait-il pas à ce stade? Et cela devrait arriver. Parce que cette histoire est tout simplement horrible.

Lorsque les allégations de crimes haineux de Smollett ont commencé à s’effondrer et que la police a présenté sa théorie de ce qui s’est réellement passé, l’histoire est devenue encore plus exaspérante qu’elle ne l’était déjà. Faire de fausses déclarations à la police au sujet d’un crime de haine qui a fini par avoir des ramifications politiques (Smollett a affirmé que l’un de ses assaillants masqués a dit que c’était «le pays MAGA») était déjà assez mauvais en soi. Peut-être que Smollett était juste fou / avait des problèmes mentaux et recherchait de l’attention? Au lieu de cela, il a été révélé par la police que Smollett avait organisé l’attaque, payant deux amis pour l’aider avec le plan, afin qu’il puisse ensuite susciter la sympathie du public afin qu’il puisse ensuite demander plus d’argent aux producteurs de l’émission de télévision qu’il était toujours à l’époque, Empire.

Si tout ce que Smollett voulait, c’était plus d’argent, il ne pourrait pas le demander? Smollett n’a pas pu demander à ses agents / représentants de l’aider à demander plus d’argent? Smollett ne pouvait pas simplement rendre public ses exigences salariales, comme tant d’autres acteurs et interprètes l’ont fait au fil des ans? Organiser un crime de haine qui mène à un faux rapport de police qui mène ensuite à des troubles sociaux simplement parce qu’il veut plus d’argent de ses employeurs? C’était vraiment la meilleure option et la meilleure approche?

Quel putain d’idiot.

Smollett n’a pas eu beaucoup de carrière depuis que ce schéma répréhensible a été révélé. Il a été exclu d’Empire et il ne semble pas qu’il reviendra dans la dernière saison de l’émission. Smollett n’a pas été invité à apparaître dans quoi que ce soit d’autre, des films ou de la télévision (il n’y a rien répertorié au-delà d’Empire sur la page imdb de Smollett). Et c’est comme ça que ça devrait être. Smollett ne s’est pas excusé pour le mal qu’il a causé au pays, à la société et au monde, et jusque-là, il devrait être banni des annales d’une putain de stupidité. Et si Smollett finit en prison, ce sera bien aussi. Il ne mérite que le dédain sans fin du monde.

Je vais le répéter. Quel putain d’idiot. Et quelle personne terrible, terrible.

-Avec un avocat de célébrités et une personnalité de la télévision libérale complètement déshonorés (pendant un petit moment) Michael Avenatti, pour avoir été reconnu coupable d’extorsion, de fraude téléphonique et de transmission de communications interétatiques avec extorsion dans une affaire où Avenatti a tenté de poursuivre Nike. Avenatti a revendiqué l’innocence, mais aucun membre du jury n’en a cru un mot, et il semble que Avenatti pourrait aller en prison pendant des décennies (peut-être). Et ce n’est pas le seul problème juridique auquel Avenatti se trouve pour le moment (il a des accusations contre lui à New York et en Californie). Il sera intéressant de voir ce qui se passe dans ces cas et s’il obtient effectivement des décennies de prison. Quelle disgrâce.

-Ancien maire de New York et espoir présidentiel démocrate pour 2020 Michael Bloomberg, pour la montagne d’allégations qui sortent de lui et de ses affaires. L’histoire sur le lien, qui montre Bloomberg comme ce qui équivaut à un raciste insensible, n’est qu’une des nombreuses histoires qui existent actuellement et n’est que le début du déluge à venir à la fois de ses adversaires démocrates et de la machine de droite qui a peur lui pour une raison quelconque. Bloomberg sera-t-il en mesure de fournir de vraies réponses sans conneries à ces allégations ou trouvera-t-il un moyen de les surmonter? Et Bloomberg est-il conscient que si sa candidature est le rêve humide des «médias libéraux», il n’obtiendra pas le même type de laissez-passer que «les médias libéraux» ont rendu à Trump en 2016? Je ne pense pas qu’il le soit.

-Dumpster Fire Hall of Famer, personnalité de la radio d’extrême droite et toxicomane Rush Limbaugh, pour ses récents commentaires concernant Pete Buttigieg, un espoir présidentiel démocrate pour 2020. Bien qu’il ne soit pas surprenant que Limbaugh soit un homophobe qui fait rage, ce qu’il a dit est toujours terrible et il devrait être condamné pour cela. Heureusement, il l’a fait, mais cette condamnation ne l’empêchera pas, ni aucun de ses collègues de la radio d’extrême droite, de répéter sans cesse le même genre de merde au cas où Buttigieg obtiendrait la nomination.

C’est le monde dans lequel nous continuons de vivre, les amis.

-Télévangéliste déshonoré et criminel condamné Jim Bakker, pour avoir vendu un produit qui, selon lui, tue faussement le coronavirus dans les 12 heures. On pourrait penser qu’un homme qui a été reconnu coupable de fraude et envoyé en prison pour fraude s’abstiendrait de se livrer à des fraudes en vendant ces bêtises, mais ce n’est pas le monde dans lequel nous vivons. C’est vraiment une honte que Bakker ne soit toujours pas ” t en prison, car il est évident que c’est à lui qu’il appartient. Putain de merde.

