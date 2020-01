Le feu de la semaine dans la benne 411: Megyn Kelly

Le feu de la semaine 411mania Dumpster

Bonjour à tous et bienvenue à Le feu de la semaine dans la benne 411. Je m’appelle Bryan Kristopowitz.

Je n’ai pas vraiment d’introduction appropriée pour le feu de la semaine de la benne à ordures de cette semaine, donc je vais juste poser trois questions sur All Elite Wrestling que je me pose depuis quelques semaines.

Premièrement, suis-je le seul à me méfier de la position d’Arn Anderson en tant que manager / coach de Cody? Je veux dire, les Cavaliers de l’époque avaient eu des problèmes sans fin avec le père de Cody, Dusty Rhodes, et ne serait-il pas logique que les AA se tournent contre le fils de l’un de ses plus grands ennemis? Je pense que oui. Et cela ne me surprendrait pas si AA le faisait lors du grand match hooha PV entre Cody et MJF le mois prochain. Et puis, peut-être, MJF peut faire équipe avec Shawn Spears pour qu’Anderson et Tully Blanchard puissent être à nouveau ensemble et AEW peut avoir encore une autre faction. Les nouveaux cavaliers ou des conneries comme ça.

Deuxièmement, suis-je le seul ennuyé par les tirs de foule d’AEW pendant les matchs? Ils semblent toujours être une étape et ils ruinent le flux du spectacle. Je comprends pourquoi AEW les veut parce que, si quelque chose d’important se produit, c’est toujours cool de voir la foule y réagir au-delà des huées ou des acclamations. Mais jusqu’à ce que l’équipe de production comprenne comment les rendre homogènes avec le reste de l’émission, AEW devrait cesser de les faire ou les faire beaucoup moins.

Et troisièmement, quel est l’intérêt des interviews dans les coulisses de «paraître» différent de tout le reste de la série? Cela a-t-il été expliqué par quelqu’un?

Et maintenant sur le feu de la semaine de la benne à ordures de la semaine.

Cette semaine, le 411 Feu de la semaine dans la benne à ordures va à l’ancien journaliste de télévision Megyn Kelly, pour son affirmation selon laquelle elle est victime d’un double standard hollywoodien parce que Robert Downey, Jr. n’a pas été “annulé” pour avoir porté du blackface dans le film Tropic Thunder. Kelly, qui a été licenciée par NBC et NBC News après avoir fait des remarques insensibles à la race concernant les Blancs portant un visage noir, s’est plainte sur Twitter qu’elle est victime d’un double standard après que Robert Downey, Jr. soit allé sur le podcast de Joe Rogan et a déclaré qu’il n’avait aucun regret apparaissant en blackface dans Tropic Thunder. Plus précisément, Kelly a condamné Universal Pictures, le propriétaire de NBC, pour avoir été impliqué dans le film (Universal Pictures a sorti le film en salles, selon imdb, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Russie, mais le film a été produit par Dreamworks et publié par Paramount Pictures aux États-Unis). Pourquoi Kelly a-t-il été annulé et Downey Jr. a été félicité (il a été nominé pour plusieurs prix, dont un Oscar, pour sa performance dans Tropic Thunder)? Kelly ne portait pas de blackface. Comment n’est-ce pas un double standard?

Parce que Kelly se demande pourquoi les blancs ne peuvent pas porter de blackface à Halloween et apparemment ne sait pas vraiment pourquoi est complètement différent de Downey, Jr. jouant un personnage dans un film de comédie qui est une satire sur l’importance de soi, le ton sourd et la putain des acteurs et des artistes stupides peuvent parfois être (le personnage de Downey, Jr., Kirk Lazarus, pensait qu’il faisait une sorte de point en ayant sa peau assombrie chirurgicalement pour un film, et, je crois, Lazarus pensait qu’il gagnerait également des prix pour Ce faisant). Kelly pourrait avoir un point si Downey, Jr. a été repéré portant du blackface lors d’une grande fête d’Hooha Hollywood Halloween ou s’il défendait réellement les blancs portant du blackface ici et maintenant, dans la vraie vie, mais depuis Downey, Jr. n’a pas ” t fait aucune de ces choses, Kelly a tout simplement tort ici. Il n’y a pas de double standard au travail.

Mais Kelly ne s’est-elle pas engagée dans un accord de type «défenseur du diable» lorsqu’elle s’est demandée, lors de son ancienne émission NBC, The Megyn Kelly Show (qui était en fait la troisième heure de The Today Show), pourquoi il est mal pour les blancs de porter du blackface à Halloween et à peu près toutes les occasions? Non, elle ne l’était pas. Elle voulait savoir pourquoi c’était mal parce que, comme elle l’a dit, quand elle était enfant “on pouvait porter un blackface à Halloween si on se déguisait en personnage”. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi apparaitre en blackface était raciste du tout. Donc, non, ce n’était pas une situation de type «défenseur du diable». Elle exprimait ce qu’elle pensait vraiment.

Mais Kelly aurait-elle dû être licenciée par NBC et NBC News pour ce qu’elle a dit? J’ai été en fait surpris que NBC l’a licenciée compte tenu du montant d’argent que l’entreprise a dépensé pour son contrat (c’était comme 30 millions de dollars sur trois ans). J’ai pensé qu’ils la feraient partir un peu puis la ramèneraient dans le giron à un autre titre, une sorte de ce que NBC News a fait avec Brian Williams. Mais ensuite, ses remarques ont évidemment nui à sa réputation au sein du réseau et parmi ses collègues de NBC News, donc, pour NBC, il était logique de se débarrasser de Kelly pour éviter une mutinerie. Et Kelly a été payée le solde de son contrat, donc ce n’est pas comme si elle avait été jetée dans la rue complètement sans ressources.

Mais n’est-ce pas juste un autre exemple du fléau de la culture «d’annulation» du PC? La réputation des gens doit-elle être ruinée pour des erreurs? Pourquoi Kelly ne devrait-elle pas avoir une deuxième chance? Oui, Kelly devrait avoir une deuxième chance dès qu’elle comprend qu’elle a tout simplement tort. Cela n’est clairement pas encore arrivé. Elle pense toujours qu’elle n’a rien fait de répréhensible. C’est le problème ici.

Et maintenant pour les mentions honorables de cette semaine…

–Mike Pompeo, actuel secrétaire d’État américain, pour son apparente fusion après une entrevue avec Mary Louise Kelly de NPR. Allez-y, lisez l’histoire sur le lien et demandez-vous si c’est ainsi qu’un secrétaire d’État devrait se comporter avec un journaliste ou, vraiment, n’importe qui. Et quelqu’un croit-il vraiment que Pompeo affirme que Kelly pensait que le Bangladesh était l’Ukraine? La seule personne dérangée dans toute cette histoire est le secrétaire.

-Ancienne Première Dame des États-Unis, ancienne sénatrice américaine de New York, ancienne secrétaire d’État américaine et candidate démocrate à la présidentielle ratée Hillary Clinton, pour ses récentes attaques contre le sénateur Bernie Sanders, candidat à l’élection présidentielle du parti démocrate 2020. Je sais que la secrétaire Clinton est toujours énervée d’avoir perdu le concours présidentiel de 2016 contre Donald Trump et un argument pourrait être avancé que Sanders n’a pas suffisamment exhorté ses partisans de 2016 à se rallier à Clinton lors des élections générales de 2016, mais toute cette merde est vieilles nouvelles et n’a rien à voir avec 2020. Cela rend aussi Clinton amer et prêt à se venger, et à quoi cela sert-il à quiconque? Je pense que le mieux serait que le secrétaire Clinton reste en dehors de la course et soutienne le candidat démocrate, quel qu’il soit.

C’est pourquoi les démocrates continuent de perdre encore et encore. Ils ne parviennent tout simplement pas à s’organiser et à rester organisés.

-Acteur Tom Sizemore, pour avoir de nouveau été arrêté pour DUI et possession de drogue. Et, selon TMZ, cette dernière arrestation pourrait envoyer Sizemore en prison car il a peut-être violé les termes d’un accord de plaidoyer qu’il a conclu il y a environ un an pour essentiellement la même chose. Il est clair que Sizemore a besoin d’aide et, espérons-le, l’obtiendra bientôt, seul ou en prison. Encore une fois, l’homme a besoin d’aide. Une aide sérieuse.

–Les équipes masculines de basket-ball du Kansas et du Kansas State, pour leur récente bagarre de compensation après un match. Peu importe qui a fait quoi ou pourquoi, ce genre de chose ne devrait jamais arriver. Déjà. Ça a toujours l’air mauvais.

Merci d’avoir lu. Se mettre d’accord? Être en désaccord? Inscrivez-vous avec disqus et commentez. Vous savez que vous le souhaitez, alors allez-y.

