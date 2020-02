Le feu de la semaine dans la benne 411: Rod Blagojevich

Le feu de la semaine 411mania Dumpster

Le bowling à deux mains est-il vraiment du bowling?

Je n’ai pas vu de bowling professionnel à la télévision depuis longtemps. En fait, jusqu’à la fin de l’année dernière, je ne savais pas que le bowling professionnel était de retour à la télévision de manière cohérente (Fox et Fox Sports sont maintenant le nouveau foyer du bowling professionnel à la télévision). Depuis que j’ai recommencé à le regarder, j’ai remarqué qu’il y a plusieurs quilleurs professionnels qui jouent maintenant à deux mains.

Quand diable est-ce arrivé? Quand est-ce devenu une chose que plus de quelques gars font?

À l’époque où je jouais dans une ligue, la nouvelle chose était de jouer au bowling sans utiliser le trou pour le pouce, mais cela ne semblait pas vraiment se faire sentir. Il y avait quelques pros à la télévision qui faisaient le “pas de pouce” mais je serai damné si je me souviens de qui ils étaient, et d’après ce que j’ai vu depuis que j’ai recommencé à regarder, personne ne semble plus faire ça du tout. Quilles à deux mains, cependant?

Putain de merde.

Mais le bowling à deux mains est-il vraiment du bowling? J’ai du mal à l’accepter comme un véritable bowling, mais, en même temps, si cela prend de l’ampleur et que les gens s’intéressent à nouveau au bowling, je suppose que cela va devoir devenir une forme de bowling. Je n’aime pas ça, mais il y a des gens qui aiment ça, alors pourquoi pas?

Des quilleurs lisent ça? Qu’est-ce que tu penses? Le bowling à deux mains est-il vraiment du bowling?

Et maintenant sur le feu de la semaine de la benne à ordures de la semaine.

Cette semaine, le 411 Feu de la semaine dans la benne à ordures va à l’ancien gouverneur démocrate de l’Illinois en disgrâce et criminel condamné Rod Blagojevich, pour sa récente affirmation qu’il était un prisonnier politique. Blagojevich, qui a obtenu la clémence du président Trump la semaine dernière, a présenté l’émission CNN d’Anderson Cooper vendredi soir dernier et a déclaré qu’il avait été injustement emprisonné par des «procureurs corrompus» et qu’il n’avait rien fait de mal. Cooper a contesté l’affirmation de l’ancien gouverneur selon laquelle il était un «prisonnier politique», qualifiant cette affirmation de «conneries».

Et c’est des conneries. Des conneries incroyablement massives.

Blagojevich a été reconnu coupable, au cours de deux procès, de 18 chefs d’accusation de crime de mensonge aux enquêteurs fédéraux, de corruption et de corruption. Blagojevich a tenté de vendre le siège du Sénat américain laissé vacant par Barack Obama après la victoire d’Obama à la présidence, et il a également apparemment participé à des mises au point impliquant un hôpital pour enfants, un hippodrome et un directeur de bâtiment. Et Blagojevich a été enregistré en train de prendre des dispositions pour toutes les choses dont il était accusé. Il aurait pu être reconnu coupable de plusieurs autres accusations au cours de ses deux procès, mais les jurys de ses deux procès ne sont pas allés aussi loin (vous pouvez consulter tous les détails des procès Blagojveich ici).

Ainsi, Blagojevich a été soumis à deux procès devant jury, où les deux jurys l’ont condamné sur la plupart mais pas sur toutes les accusations portées contre lui, et il avait une équipe d’avocats qui lui a donné une défense vigoureuse. Est-ce ce qui arrive généralement aux personnes cheminées par des procureurs corrompus du gouvernement?

Non, ça ne l’est pas. Alors, comment Rod Blagojevich est-il un prisonnier politique?

Il n’en est pas un. C’est une merde corrompue qui a été condamnée par deux jurys de ses pairs. Il a tout fait. Et il ne s’est pas excusé pour les crimes qu’il a commis. C’est une honte. Et bravo à Cooper pour l’avoir appelé sur tout ça.

Maintenant, Blagojevich continuera-t-il son mensonge de «prisonnier politique» dans sa vie publique? Vous penseriez, après cette interview, qu’il ne le ferait pas, surtout s’il veut se battre pour le système de justice et la réforme des prisons, j’ai le sentiment, cependant, que ce sera l’histoire de Blagojevich pour le reste de sa vie. Il obtiendra probablement une sorte de contrat de livre, il fera le circuit des interviews et de la parole, et il trouvera juste assez de gens pour le croire afin de subvenir à ses besoins. Ou peut-être qu’il finira comme une sorte d’analyste politique démocrate sur Fox News et partira de là. Ou peut-être qu’il deviendra l’une de ces «célébrités» qui se retrouvent dans diverses émissions de télé-réalité (il est apparu lors d’une saison de Trump’s The Apprentice, donc ce n’est pas comme s’il n’était pas une marchandise connue dans ce domaine).

Quoi que Blagojevich finisse par faire, il ne pourra jamais échapper à l’histoire de conneries qu’il a tenté d’imposer au monde. Ce n’est pas un prisonnier politique. C’est ridicule.

Et maintenant pour les mentions honorables de cette semaine…

–Chris Mathews, hôte du Hardball de MSNBC avec Chris Mathews, pour avoir comparé Bernie Sanders remportant le caucus démocratique du Nevada et devenu le premier favori de la course présidentielle démocrate de 2020 à l’invasion nazie de la France en 1940. Oui, c’est ce qu’a fait Mathews, et même si ce n’est pas le cas pas si surprenant (Mathews a dit de la merde à plusieurs reprises à la télévision au fil des ans), c’est toujours horrible. Peut-être que Mathews et ses collègues experts dans les médias «libéraux» devraient essayer de comprendre pourquoi le parti démocrate s’est, au moins en ce moment, accroché à Sanders et faire rapport à ce sujet au lieu de s’engager dans des analogies batshit. Et, merde, Mathews, tu fais partie d’une grande agence de presse. Pourquoi ne contrôlez-vous pas Sanders s’il est si affreux? N’avez-vous pas environ cinq heures de télévision par câble pour faire cela?

–Ce couple de Hobart, dans l’Indiana, qui a fait sortir deux enfants de la route pour avoir fait voler des drapeaux Trump sur leurs vélos, pour avoir chassé ces enfants de la route parce qu’ils arboraient des drapeaux Trump sur leurs vélos. Écoutez, si vous voulez donner le doigt à ces enfants ou leur crier dessus et les appeler fous, allez-y. Ce serait horrible, oui, mais cela ne ferait pas fuir les enfants avec cette putain de voiture horrible. Ou vous auriez pu simplement parler entre vous, qualifier les enfants de stupides et passer à autre chose. Ou, mieux encore, juste ignoré les enfants et déménagé. Cela aurait été la bonne chose à faire.

Les gens sont vraiment hors de leur putain d’esprit, non?

–NASCAR, pour avoir permis au président Trump de transformer le début du Daytona 500 2020 en événement de campagne 2020. Bien qu’il soit sans aucun doute vrai que la base de fans de NASCAR est majoritairement républicaine et que les propriétaires de NASCAR sont tous de droite, d’une manière ou d’une autre, il est toujours inconvenant qu’une ligue sportive majeure soit considérée comme si méga partisane, en particulier lors d’une élection année. Et quand on considère que Trump n’a pas été vu à Daytona depuis près de deux décennies et qu’il n’a pas traîné pour regarder la course, en personne, le tout n’était rien de plus qu’un coup pour sa campagne et NASCAR ne devrait pas ” t faire un effort pour faire de la merde comme ça. NASCAR ne doit pas nécessairement rester neutre, mais pourquoi Trump n’a-t-il pas fait l’effort d’être vu à Daytona en 2019? Quelqu’un au sein de NASCAR a-t-il demandé cela?

–Ces gens du sud de la Californie qui se rapprochaient de cet ours qui se promenait dans un quartier pour pouvoir le prendre en photo / vidéo, pour s’être approché de cet ours qui se promenait pour pouvoir le prendre en photo / vidéo. C’est un putain d’ours, idiots! Un ours! Si vous voyez un ours se promener dans votre putain de quartier, partez aussi vite et en toute sécurité que possible et appelez les flics. Ne vous en approchez pas et essayez de prendre votre photo avec. C’est un putain d’ours!

Vraiment, qu’est-ce qui ne va pas avec les gens? Comment peuvent-ils être aussi stupides?

Merci d’avoir lu. Se mettre d’accord? Être en désaccord? Inscrivez-vous avec disqus et commentez. Vous savez que vous le souhaitez, alors allez-y.

