Le film a retardé sa première en Chine en raison du coronavirus

Sonic: Le film est déjà sorti dans certaines parties du monde et a même réussi à prendre de l’avance au box-office. Mais, malheureusement, en Chine, il a dû retarder sa première à cause du coronavirus.

Alors que le coronavirus continue de se propager à travers le monde, Sonic: le film Il a encore une pierre devant son chemin. N’oubliez pas que cette bande n’a pas été facile. Au début, il a été critiqué pour la conception du hérisson et ils n’avaient d’autre alternative que de l’améliorer. Après un gros investissement, ils ont réussi à remettre le public de leur côté et ont même réussi à être la meilleure première d’adaptation d’un jeu vidéo aux États-Unis. Mais en Chine, la chance était finie, car ils ont dû retarder la première à cause du coronavirus.

Depuis sa première, Sonic: le film J’avais une bonne acceptation à l’intérieur du box-office. Il n’a clairement pas levé des millions et des millions de dollars comme une bande de Marvel, mais il avait de la chance. Malgré cela, il a été récemment confirmé que le titre devait retarder sa première sur l’un des marchés les plus puissants du monde, la Chine. La pandémie de coronavirus redoutée a fermé les théâtres du pays asiatique et plusieurs villes en quarantaine, ce qui a amené Paramount à décider de retarder la première pour plus tard.

Mais Sonic: le film ce n’est pas le seul film affecté par le virus, car la bande en action réelle de Mulan Il sortira enfin en mai, En avant Il a vu sa première retardée dans plusieurs pays asiatiques et la première en Chine de Pas le temps de mourir Il a été annulé par le producteur.

Paramount Speak

“Chers amis, en raison de la situation actuelle du coronavirus, La date de sortie en Chine du film Sonic sera reportée et nous annoncerons la nouvelle date de sortie à l’avenir. Sonic ne ralentira que temporairement et nous espérons le diffuser sur grand écran en Chine une fois que cela sera approprié », indique le texte.

Ajoutez ensuite: “Alors que tout le pays et le monde se réunissent pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, nous tenons à exprimer notre gratitude et notre respect à tout le personnel médical, au personnel de sauvetage et aux personnes en service qui nous fournissent l’assistance et le soutien dont nous avons tant besoin pendant cette période. » Pour le moment, la future date de sortie de Sonic: Le film est inconnu.

