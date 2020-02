Le film Batman pourrait être inspiré par la bande dessinée ‘Year One’

Le directeur Matt reeves aurait pu confirmer la grande inspiration pour le film Le batman Protagonisée par Robert Pattinson.

Jusqu’à présent, il a été dit que le film Le batman pourrait être inspiré par l’histoire de DC Comics “Un long Halloween”, mais maintenant les nouvelles informations «Première année».

Après avoir révélé le Bat-costume la semaine dernière, Matt reeves, directeur de Le batman, a décidé de féliciter l’anniversaire de Bruce Wayne, partageant une page du célèbre roman graphique de Batman: première année par Frank Miller et David Mazzuchhelli.

Maintenant, alors que sa publication n’a peut-être rien à voir avec le film qui est actuellement occupé à tourner, il est possible que ce soit notre premier indicateur que Le batman sera vraiment inspiré par «Première année».

Il convient également de noter que la révélation de Bat-Costume la semaine dernière comportait une teinte rouge proéminente, qui est de la même couleur que les romans graphiques de l’édition standard et de l’édition de luxe de Batman: première année.

De quoi parle cette bande dessinée?

Si le film The Batman est basé sur «Première année», nous pouvons voir le début de la carrière policière de James Gordon qui se rend compte à quel point la ville est corrompue. De plus, un jeune Bruce Wayne arrive dans la ville après s’être absenté plusieurs années alors qu’il s’entraînait aux arts martiaux. Lors de sa première incursion dans une zone dangereuse de Gotham, il reçoit des coups de voyous, dont Selina Kyle. Ensuite, deux policiers lui ont tiré dessus et l’ont gravement blessé dans sa voiture de patrouille. Il parvient à s’échapper et se dirige vers le manoir Wayne. Là, il cherche l’inspiration du buste de son père et c’est alors qu’une chauve-souris atterrit dessus et décide de se transformer en Batman. En faisant équipe avec Gordon, ils prévoient de mettre fin au crime de Gotham.

Le film Le batman est en vedette Robert Pattinson (The Lighthouse) en tant que Dark Knight et mettra en vedette le vainqueur du Golden Globe Jeffrey Wright (Westworld) en tant que commissaire James Gordon, Zoë Kravitz (Big Little Lies) en tant que Selina Kyle / Catwoman, The Golden Globe Nominee Paul Dano (Il y aura du sang) en tant que Edward Nashton / The Riddler, le nominé aux Golden Globe Andy Serkis (Black Panther) en tant que Alfred Pennyworth, le vainqueur du Golden Globe Colin Farrell (The Gentleman) en tant que Oswald Cobblepot / The Penguin. Fera également ses débuts Jayme Lawson en tant que Bella Reál accompagnée du double nominé aux Golden Globe John Turturro (The Night Of) en tant que Carmine Falcone et le nominé aux Golden Globe Peter Sarsgaard (Lanterne verte) en tant que Gil Colson.

Le Batman arrive dans les salles le 25 juin 2021.

