Le film Black Adam mettra en vedette une déesse égyptienne

Ils préparent déjà le tournage du film Black Adam et nous apprenons de nouveaux détails sur son histoire.

Dwayne «le rock» Johnson jouera dans le film DC Comics de Adam noir. Un méchant / anti-héros qui aura son histoire d’origine tout en pouvant croiser Shazam!. Théoriquement, ils allaient commencer à tourner en été pour la première à Noël 2021. Mais en raison de la pandémie mondiale causée par le coronavirus, ils pourraient devoir retarder leurs plans.

Selon les rapports, Adrianna Tomaz, l’anti-héroïne super puissante Isis, apparaîtra dans le prochain film Black Adam, bien qu’il ne fasse aucune référence à la déesse égyptienne qui, par coïncidence, partage un nom avec l’acronyme bien connu du groupe terroriste État islamique. À l’origine alter-ego d’Andrea Thomas, Isis a été créée pour la télévision, où elle a partagé l’écran avec Shazam sur CBS. Cette version a fait relativement peu d’apparitions de bandes dessinées, car elle a été réinventée en tant que réfugié, asservi par Black Adam.

Adrianna sera accompagnée de son fils nommé Aziz. Il n’y a pas un tel personnage dans les bandes dessinées, mais elle a une relation très maternelle avec son frère Amon, l’alter ego de l’anti-héros Osiris.

Ils ont une relation très intense.

Adrianna faisait partie de ceux qui ont protesté contre l’utilisation incontrôlée du pouvoir par le régime Adam noir à Khandaq. Il a finalement pris un intérêt romantique pour elle, et lui a essentiellement donné une partie de son pouvoir avec un défi: tenir ou se taire. Il était intéressé de voir si Tomaz pouvait trouver une meilleure façon de faire les choses que lui.

Son frère disparu a été retrouvé et Black Adam a créé sa propre version de la “famille” des héros qui entourent Shazam. Malheureusement, cela a été de courte durée et après la mort d’Osiris, le méchant de DC Comics a rompu et a doublé sa brutalité précédente.

