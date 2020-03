Le film Black Widow a une connexion secrète avec Iron Man 3 Villain

le Veuve noire les bandes-annonces révèlent une connexion secrète à Iron Man 3. C’est un moment étrange pour les fans de Marvel; la MCU est essentiellement suspendue en ce moment, la production étant suspendue à la fois pour les films et les émissions de télévision. Même la sortie en salles de Black Widow a été retardée, Marvel ayant choisi de ne pas annoncer de nouvelle date de sortie pour le moment.

Le marketing de Black Widow entrait dans sa phase finale lorsque Marvel a décidé de repousser le film. En conséquence, les téléspectateurs ont déjà vu une multitude de séquences du film, et la marchandise liée est déjà perturbée. Naturellement, cela signifie que les fans regardent chaque clip, essayant de deviner l’avenir du MCU. Il est important de se rappeler que Black Widow est le premier film de la phase 4 du MCU, ce qui signifie qu’il prépare probablement la scène pour beaucoup de ce qui va arriver.

L’intrigue globale de Black Widow est toujours un mystère. Il se déroule immédiatement après Captain America: guerre civile, avec Natasha Romanoff en fuite après avoir aidé Steve Rogers et le soldat d’hiver à s’échapper. Coupée de son réseau de soutien habituel, Natasha décide en quelque sorte maintenant que c’est le bon moment pour affronter la salle rouge, le service d’espionnage qui l’a formée lorsqu’elle était enfant. On ne sait pas comment tout cela sert de configuration pour la phase 4 – à l’exception d’un petit détail montré dans la récente bande-annonce.

Black Widow présente Florence Pugh en tant que Yelena Belova, qui dans les bandes dessinées était le successeur de Natasha en tant que Black Widow. La version du MCU semble considérer Natasha comme une sœur aînée, indiquant probablement qu’ils travaillaient côte à côte. Malheureusement, les remorques semblent suggérer que Yelena Belova finit par être capturée par des forces mystérieuses; il y a une seule photo d’elle attachée à une sorte de lit, et elle porte un costume visiblement le même que celui qu’elle enfile dans le combat final. Le blogueur Charles Murphy a retourné l’image et il a repéré un acronyme important écrit sur le mur à côté de Yelena: AIM.

AIM est l’abréviation de “Advanced Idea Mechanics”, et ils sont l’un des méchants les plus importants de l’univers des bandes dessinées Marvel. Ils ont été créés pour la première fois par Stan Lee et Jack Kirby en 1966, et ils sont essentiellement un groupe de super-scientifiques qui croient qu’eux seuls ont le droit intellectuel de gouverner le monde. Ils ont fait leurs débuts dans le MCU dans Iron Man 3, en tant que groupe de réflexion privé financé par Aldrich Killian. Il a utilisé les ressources d’AIM pour développer la biotechnologie Extremis, puis a financé le gambit Mandarin dans une tentative impitoyable de prendre le contrôle des États-Unis. Ils n’ont pas été revus depuis – en effet, la plupart des téléspectateurs avaient supposé qu’ils avaient été fermés après que le plan de Killian ait été déjoué par Tony Stark – mais il semble qu’ils soient sur le point de revenir au MCU.

Tout cela soulève la possibilité que Taskmaster ne soit pas du tout le méchant de Black Widow; il pourrait plutôt s’agir de la mécanique avancée des idées. Après tout, dans les bandes dessinées, Taskmaster est généralement décrit comme un mercenaire et un assassin pour la location; jusqu’à présent, le Taskmaster du MCU semble précis sur la bande dessinée, il serait donc surprenant de voir Marvel Studios dévier sur ce point. Bien que le marketing soit vrai, Taskmaster est le principal adversaire de Natasha, Marvel est bien connu pour utiliser des bandes-annonces pour tromper le public. Il est possible que Taskmaster ne soit pas le seul mercenaire MCU à avoir travaillé pour AIM, étant donné que Marvel n’a jamais révélé pour qui Crossbones travaillait lorsqu’il a tenté de voler un agent biologique inconnu dans Captain America: Civil War.

Malgré le rôle important que joue AIM dans Black Widow, une chose semble certaine; ils ont réussi à capturer Yelena Belova à la fin du film. Dans les bandes dessinées, Yelena a été soumise à des expériences cybernétiques par Hydra, qui l’a transformée en super-adaptoïde; un être qui peut reproduire les capacités de tout surhumain qu’elle rencontre. Il est possible que Marvel change un peu cette histoire et que ce soit AIM qui accorde des pouvoirs à Yelena plutôt qu’à Hydra.

