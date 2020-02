Le film Black Widow pourrait avoir SHIELD comme un méchant

Le film de Veuve noire est très inspiré par marvel comics où BOUCLIER c’est une menace contre Natasha Romanoff (Scarlett Johansson).

Récemment, nous avons pu voir la dernière avancée du film Veuve noireoù Taskmaster fait un mouvement très similaire à Captain America ou imité Œil de Faucon Avec l’arc et la flèche. Nous savons également que vous pouvez copier la façon dont vous vous battez Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), cela pourrait signifier que BOUCLIER C’est derrière tout.

Dans les années 2016-17, le caractère de Veuve noire Il avait une fantastique série de bandes dessinées de 12 numéros de Mark Waid, Chris Samnee et Matt Wilson. Cette histoire s’est concentrée sur les secrets de Natasha Romanoff et SHIELD se retournant contre elle.

Bien que l’histoire soit un bon thriller d’espionnage, le point culminant est l’art de Samnee et les couleurs de Wilson. L’Avenger n’a jamais été aussi beau. Il est donc logique que le film Marvel Cinematic Universe soit inspiré par la bande dessinée.

Précisément le dessinateur Matt Wilson Il a publié les similitudes d’un moment dans la bande-annonce du film Black Widow avec ses bandes dessinées. Sur l’image, vous voyez Natasha sortir d’un immeuble qui vient d’exploser les bras croisés.

Synopsis de la bande dessinée:

Natasha Romanoff Il a passé des années à ramasser des secrets, et quand certains des plus sombres commencent à être rendus mystérieusement publics, personne n’est en sécurité. Alors que SHIELD se sent trahie, elle devra utiliser tous ses talents, une vie de formation et d’ingéniosité à sa disposition pour échapper à l’organisation mondiale. Natasha cherche des réponses dans une histoire d’action et d’espionnage! Des ennemis cachés, de vieux amis et des alliés inhabituels entrent en collision, et tous les regards sont braqués sur Black Widow. La poursuite est en cours!

Comme on le voit dans la bande-annonce du film Veuve noire Cela pourrait parfaitement être le synopsis de cette tranche de l’UCM. Cela expliquerait pourquoi le méchant Taskmaster peut connaître autant de mouvements de héros que Captain America et Œil de Faucon.

Article précédentLe méchant de DC Comics dont le rachat est impossible

Next articleLa série Flash va changer les pouvoirs de Barry Allen et Wally West

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.