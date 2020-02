Le film Crossover de Lake Placid et Anaconda est aussi fou que cela puisse paraître

Bien que ce ne soit pas un exemple éclatant de la façon dont la «fonctionnalité de créature» peut être incroyable, le croisement entre deux franchises de créatures bien connues, Lake Placid et Anaconda était aussi fou que cela puisse paraître, et une course folle du début à la fin.

Intitulé de manière créative Lake Placid vs.Anaconda, le film est sorti sur SyFy en 2015 et mettait en vedette Robert Englund de A Nightmare On Elm Street fame dans le rôle de Jim Bickerman, qui est apparu précédemment dans Lake Placid: The Final Chapter et a survécu à ses blessures. Il arbore maintenant un cache-œil et brandit un crochet au lieu d’une main, et aide à piéger le crocodile géant que la Wexel Hall Corporation prévoit d’utiliser pour se croiser avec un anaconda géant afin de créer un “ crocaconda ”, une espèce hybride qui détient soi-disant la clé d’un sérum d’orchidée sanguine. L’orchidée de sang a été introduite dans le deuxième film d’Anaconda, Anacondas: La chasse à l’orchidée de sang (2004) et était censée être en mesure de fournir une longévité et une durée de vie accrue aux humains.

Alors qu’Anaconda et Lake Placid étaient sans doute les meilleurs versements de leurs franchises respectives, les suites de chacune étaient divertissantes d’une manière à petit budget, de type B-movie. Sony a annoncé récemment un redémarrage d’Anaconda, probablement après le succès relativement récent de films comme Crawl et The Shallows. Alors que cette comédie d’horreur était certainement moins que raffinée, c’était exactement ce à quoi on pouvait s’attendre, et tout aussi fou que cela puisse paraître.

Tout d’abord, le film est essentiellement un PSA pour les pièges du génie génétique et du croisement des prédateurs de l’apex, ce qui est un peu Jurassic World rencontre à peu près toutes les fonctionnalités de créatures originales SyFy jamais réalisées. Cependant, Lake Placid vs Anaconda est également une sorte de film aquatique slasher. Une bande de jeunes de 20 ans faisant partie d’une sororité et d’une fraternité, respectivement, finissent par tomber au milieu du crocodile géant et de l’anaconda géant, qui se retournent contre eux avant de se retourner l’un contre l’autre. Le film comprend des femmes en bikini, le sexe, la violence, la consommation d’alcool et presque tout ce que l’on peut attendre de ce genre de film. Ce n’est pas précisément Sharknado, mais c’est là-bas.

À l’épicentre de ses points forts, cependant, se trouve Robert Englund. Son personnage continue l’héritage de la famille Bickerman qui a été lancé par Delores Bickerman (Betty White) dans le tout premier film de Lake Placid. Dans le film original, il a été découvert par des agents locaux de Fish & Wildlife que la douce et vieille Mme Bickerman nourrissait et soignait ces crocodiles géants, et est susceptible de blâmer pour leur intérêt à consommer des humains, car le crocodile a suivi son mari à la maison et l’a mangé il y a des années. Elle nourrit leur bétail, s’occupe d’eux et a même nourri un groupe entier de bébés à la fin du premier film; ils ont été vus en train de grignoter ses orteils, signe des choses à venir.

Il est difficile de passer des monstres anacondas de Bornéo aux crocodiles mangeurs d’humains dans le Maine, mais de nombreuses suspensions d’incrédulité sont nécessaires pour profiter de ce type de films, de toute façon. Ce qui est impressionnant dans les deux franchises, c’est leur dévouement à poursuivre les histoires des films originaux sans trop s’écarter des intrigues déjà alambiquées. Cependant, alors que le CGI peut être excessif et que le jeu provoque plus de rires que de cris, Lake Placid contre Anaconda honore les traditions des caractéristiques des créatures et continue l’héritage des deux Anaconda et Lake Placid d’une manière qui prouve que les amateurs de fonctionnalités de créature n’ont jamais à se soucier du contenu complètement éteint. Peut-être que le redémarrage de l’ancien donnera aux films de serpents tueurs une meilleure réputation, comme le faisait Crawl.

