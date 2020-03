Le film de 2011 de Steven Soderbergh est de nouveau à la mode! – HITC

Dans les circonstances actuelles, le public se demande où regarder Contagion au Royaume-Uni.

Le public a été exhorté à éviter tout contact non essentiel, car de plus en plus de mises à jour sur la fermeture continuent à arriver.

Chaque jour, de plus en plus de gens se retrouvent coincés à la maison, alors à son tour, se divertir devient de plus en plus important.

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour vous occuper de la maison, mais bien sûr, rien ne vaut un coup de pied en arrière avec un bon film.

Des chaînes de cinéma comme Odeon, Showcase et Cineworld ont fermé leurs portes conformément aux directives du gouvernement, tandis que des films comme A Quiet Place Part II et No Time to Die ont été reportés à l’avance.

C’est dommage, mais beaucoup en profitent pour remonter le temps et regarder des films plus anciens, avec un titre qui se démarque des autres: Contagion.

Le film de 2011 a été réalisé par Steven Soderbergh et se concentre sur les professionnels, les fonctionnaires et le public confrontés à une pandémie. Il n’est pas surprenant que les téléspectateurs soient impatients de le voir, alors voici comment le vérifier…

Où regarder Contagion au Royaume-Uni

Contagion est disponible pour regarder sur Amazon.

Vous pouvez le louer à partir de 3,49 £, ou bien vous pouvez l’acheter pour 7,99 £. Ainsi, il est facilement accessible lorsque vous voulez le regarder.

Malheureusement, il n’est actuellement pas disponible pour diffuser sur Netflix.

Alternativement, vous pouvez y accéder à partir de 3,49 £ sur YouTube et Google Play.

Cela vaut vraiment la peine de donner une montre, étant donné que presque tout le monde l’est en ce moment. C’est un bon début de conversation! En fait, The Independent a récemment souligné sa popularité écrasante, écrivant que Warner Bros.a annoncé que c’était leur deuxième film le plus demandé après la franchise Harry Potter.

Pas mal vu qu’il est sorti en 2011.

Le public parle de Contagion sur Twitter

Avec de plus en plus de gens qui le consultent, vous avez plus de gens qui en discutent sur les réseaux sociaux.

Même des réalisateurs comme Edgar Wright (Hot Fuzz) ont tweeté à ce sujet. Découvrez une sélection de tweets:

