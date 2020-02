Le film de Black Adam s’ajoutera à ce super-héros de DC Comics

Ils préparent déjà le film de Adam noir Protagonisée par Dwayne johnson et nous commençons à savoir de quels personnages DC Comics On voit.

Selon les nouveaux rapports, Cyclone de la Justice Society of America sera présenté dans le film de Adam noir. Depuis ce film d’origines montrera ce groupe de héros qui selon la propre Dwayne johnson joue un rôle fondamental dans l’histoire de cet anti-héros de DC Comics.

Il a été spéculé que nous pouvons voir Hawkman, Stargirl et Atom Smasher, mais également une demande de casting pour le rôle de Cyclone pour le film de Adam noir. Elle est un héros de la Justice Society of America qui manipule le vent. La production cherche une actrice d’une vingtaine d’années pour interpréter ce qui sera le personnage féminin principal du film. Dans les bandes dessinées, le vrai nom de Cyclone est Maxine Hunkel, étudiante à l’université et petite-fille de Tornade rouge (Abigail “Ma” Hunkel) de l’âge d’or.

Va-t-elle devenir la dirigeante de la Justice Society of America?

Il semble que l’intrigue tournera autour du conflit entre Adam noir et Hawkman, deux personnages très anciens qui se font face depuis longtemps. Au fil de l’histoire, il y aura un changement de génération et les plus jeunes membres de la Justice Society of America, tels que Cyclone et Adam Smasher, deviendra les leaders de ce groupe de héros de DC Comics.

Cela a plus d’importance Cyclone Quoi Stargirl, cela a du sens, car Stargirl Il aura sa propre série télévisée. Donc, dans le film de Adam noir la chose la plus logique est qu’ils accordent plus d’importance Cyclone. Donc, ils ne confondront pas les téléspectateurs et chaque personnage de DC Comics Il peut briller dans un endroit différent.

Black Adam sera présenté le 22 décembre 2021. Tu veux la voir? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.