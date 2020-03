Le film de comédie romantique ‘Hooking Up’ avec Brittany Snow et Sam Richardson sortira en ligne et à la demande le 20 mars – Blackfilm

En ligne et à la demande le 20 mars de Saban Films est la comédie romantique «Accrocher» dirigé par Nico Raineau et avec Brittany Snow, Sam Richardson, Jordana Brewster, Anna Akana, Vivica A. Fox, et Amy Pietz.

Brittany Snow et Sam Richardson jouent le rôle principal dans cette comédie romantique follement drôle. Darla (Snow) est une chroniqueuse sexuelle qui publie du contenu scandaleux pour un magazine lifestyle. Bailey (Richardson) est un romantique désespéré qui vient d’être largué par son amoureux du lycée et a reçu un diagnostic médical qui lui a fait réévaluer sa vie. Après une rencontre fortuite, le duo dépareillé a pris la route lors d’un voyage à travers le pays à la recherche de soins indispensables.

Raineau fait ses débuts de réalisateur après un certain nombre de courts métrages et d’autres travaux télévisés auparavant. Le scénario est co-écrit par Nico Raineau et Lauren Schacher. Produit par Jordan Beckerman, Jon Keeyes, Jordan Yale Levineet Brittany Snow.

