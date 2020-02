Le film de Melina Matsoukas n’est pas un conte de fées! – HITC

Certains films ne fonctionneraient tout simplement pas avec une fin heureuse.

Queen & Slim est arrivé, alors expliquons cette fin.

Nous avons hâte de voir ce que Melina Matsoukas fera ensuite!

La réalisatrice est bien connue pour son travail de vidéoclips et a également dirigé des épisodes pour des émissions de télévision telles que Master of None et Insecure. Cependant, Queen & Slim l’a établie comme un talent passionnant dans le domaine du long métrage.

Daniel Kaluuya (Get Out, Widows) et Jodie Turner-Smith (Jett, Nightflyers) sont les personnages principaux que nous commençons à connaître lors de leur premier rendez-vous.

Cependant, leur nuit tombe dans un cauchemar quand ils sont arrêtés par un flic. Les tensions augmentent et l’escalade de la lutte fait en sorte que le couple fuit les lieux, qui sera bientôt plâtré partout dans l’actualité en tant que criminels recherchés. Le film raconte la chasse à l’homme qui a suivi et l’impact qu’il a sur leur vie et sur les autres de diverses manières.

C’est un travail passionnant, mais parlons de cette fin…

Récapitulation finale Queen & Slim

Ils sont en fuite, mais il semble que leurs prières soient exaucées lorsqu’un ami les informe qu’ils peuvent monter dans un avion et s’enfuir.

L’évasion est à portée de main, mais juste au moment où ils sont conduits à l’avion, ils sont entourés de flics et abattus. C’est un moment dévastateur, suivi d’une tendre séquence de leurs funérailles communes. Leurs vrais noms sont révélés au public, et ils sont annoncés comme des héros et des icônes par beaucoup.

Les gens de partout sont découragés mais unis dans leur disparition. C’est sans aucun doute une fin de confrontation, mais il n’y a pas d’autre moyen que cela ait pu se terminer.

Explication de la fin Queen & Slim

Leur mort est annoncée à plusieurs reprises, par exemple, ils sont appelés «les Bonnie et Clyde noirs», ce qui évoque immédiatement des images de sorties violentes.

Comme l’a souligné Refinery29, la réalisatrice Melina Matsoukas et l’écrivaine Lena Waithe savaient que cela devait être ainsi, et l’ont exprimé dans une interview.

S’exprimant, Lena a déclaré: «Je ne voulais pas être facile avec le public. Je ne voulais pas tirer de coups de poing. Je ne voulais pas nous donner un conte de fées parce que les mères du mouvement n’en avaient pas. “

De même, Melina a fait valoir lors d’un événement TIFF pour le film: «Les Noirs n’ont pas le choix de décider si nous allons courir vers l’avion ou rouler par-dessus bord comme Thelma et Louise. Nous allons sortir dans une grêle de balles. “

Il y a eu un nombre déchirant de cas rapportés similaires à celui du premier acte de Queen & Slim, mais l’équipe explore avec imagination une autre réalité, dans laquelle des innocents ne sont pas tués mais se battent à la place. Cependant, ce n’est pas un conte de fées, comme le note le réalisateur, et la fin devait aborder cela et l’enraciner fermement dans le monde réel pour faire une déclaration concernant les thèmes de la survie en Amérique.

