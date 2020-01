Le film de Spawn pourrait être une réalité, grâce au succès du Joker

Grâce à l’énorme succès qu’il a remporté Joker, film réalisé par Todd Phillips, d’autres histoires de qualification pour adultes pourraient voir le jour. L’un d’eux est Spawn de Todd McFarlane



Joker Ce fut l’un des films les plus réussis de 2019 et l’un des grands gagnants possibles de l’Oscar 2020. Sans aucun doute, le film de Todd Phillips Il est devenu l’un des bénéficiaires de DC et a ouvert la porte à d’autres histoires de qualification pour adultes. L’un d’eux est Spawn, qui a été créé par Todd McFarlane

Todd McFarlane Il est todologue dans l’industrie du divertissement. Il est devenu célèbre pour donner une touche fraîche à Spider-man dans le cadre de la bande dessinée, et dans son curriculum apparaît la bande dessinée la plus vendue dudit super-héros. De plus, il est le créateur de personnages essentiels tels que Venin et Spawn, un personnage qui a tenté de revenir au grand écran avec une note C au Mexique et R aux États-Unis.

La grande aide du Joker

Via votre compte Instagram, Todd McFarlane accroché un message affirmant que peut-être Joker, le film avec 11 nominations aux Oscars, pourrait aider à obtenir le feu vert pour votre film avec Spawn Le protagoniste est un fait. Ce message brutal, sans aucun doute très littéral et concis, était accompagné d’une photographie de l’acteur Jamie Foxx qui serait le protagoniste du film.

«Grâce au film Joker, nous obtenons un gros coup de pouce dans le film Spawn. J’espère avoir de bonnes nouvelles le mois prochain. La cote R est désormais sexy à Hollywood », écrit-il dans son compte officiel.

Selon Heroic Hollywood, l’une des principales raisons pour lesquelles Spawn Il s’est effondré et s’est tenu, c’était le classement. Cela s’est produit parce qu’à cette époque, les investisseurs potentiels étaient encore quelque peu réticents à l’idée de faire un film de super-héros pour adultes uniquement, même s’ils avaient comme référence le succès au box-office de Deadpool

