Le film éternel sera basé sur cette bande dessinée Marvel

Kevin Feige a dit il y a longtemps que le film L’Éternel C’est le plus risqué de tout ce qu’ils ont fait jusqu’à présent. Puisqu’il aura un budget très élevé, mais les personnages qui apparaissent ne sont pas très connus. C’est pourquoi ils ont embauché des acteurs hollywoodiens très importants et la bande dessinée Marvel sur laquelle l’histoire est basée sera rééditée.

Au milieu des années 70, Jack Kirby est retourné à Marvel et a écrit L’Éternel. La bande dessinée a raconté l’histoire d’une race extraterrestre d’apparence humaine avec des pouvoirs divins face aux méchants Deviants. Mais le film sera basé sur la publication de Neil Gaiman et John Romita Jr 2006. Et tout ce qui a été montré jusqu’à présent correspond parfaitement à l’univers cinématographique actuel.

Dans cette bande dessinée Marvel, l’Éternel vit sur Terre sans connaître son passé ni ses pouvoirs. Une fois que les déviants se sont réveillés de leur rêve céleste, ils s’unissent et essaient de réveiller ceux qui ont des souvenirs effacés pour découvrir leur passé et affronter la menace imminente.

Les pistes sont là depuis 2006.

C’est le film de L’Éternel, après les événements de Avengers: Fin de partie et le passage de Thanos sur Terre, vont les réveiller les déviants, donc ces héros qui dorment depuis si longtemps devront retourner à l’action. Cela servirait d’introduction parfaite de ces personnages. Puisqu’ils peuvent nous apprendre ce qui s’est passé il y a des milliers d’années et vous ramener au moment présent sans perdre en cohérence.

Le synopsis révèle que les protagonistes vivent sur Terre depuis plus de 7000 ans. Avoir Ikaris (Richard Madden) ou un autre personnage qui doit suivre ses coéquipiers pour éveiller ses souvenirs serait un moyen intéressant de faire ses débuts avec une poignée de nouveaux héros et méchants. Je répondrais également à la question de savoir pourquoi ils n’ont rien fait pour aider pendant Avengers: Fin de partie. S’ils ne se souvenaient pas de qui ils étaient, ils réagiraient simplement aux événements comme n’importe quel être humain normal.

Le film de l’Éternel sortira le 30 octobre 2020.

