Le film gagnerait 47 millions USD lors de son premier week-end

Après des changements et des modifications majeurs, tout le monde attend beaucoup Sonic: Le film. Selon de nouvelles spéculations, le film pourrait gagner 47 millions de dollars lors de son premier week-end.

Tous les regards sont tournés vers la première de Sonic: Le film, pour voir si tous les efforts se terminent par un succès ou deviennent l’un des premiers échecs de 2020. Avec le facteur de nostalgie de son côté et la refonte du hérisson qui a réussi à plaire aux fans, il est maintenant plus susceptible de faire un box-office décent . Les prévisions, pour le moment, suggèrent qu’il pourrait gagner jusqu’à 47 millions de dollars le week-end de sa première.

Comme le rapporte Deadline, les prévisions de collecte pour Sonic: le film Il est estimé entre 41 et 47 millions de dollars lors de son premier week-end aux États-Unis. Ce chiffre peut être un peu élevé pour certains, mais il devrait être gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une date de transition étant donné que le lundi 17 février, la Journée des présidents est célébrée. Ayant quatre jours, l’afflux de public dans les cinémas peut être plus important que prévu.

Sonic: le film Il a mal commencé après avoir révélé à quoi ressemblerait son protagoniste, ce que ses fans n’aimaient pas du tout. La critique des réseaux sociaux a encouragé l’équipe de conception à la renverser, portant ainsi le budget de la bande à 125 millions de dollars.

C’est de la pure tendresse!

L’aspect très commenté de Sonic Il s’agissait d’abord de taquiner, mais ensuite c’est devenu l’une des créatures qui a volé le cœur des utilisateurs.

De cette manière, Sonic: le film Il a commencé à avoir de la chance qu’il n’avait pas au début. Avec des fans de votre côté et une grande anticipation concernant votre collection, la chance pourrait commencer à être de votre côté.

