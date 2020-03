Le film «Gladiator» de Ridley Scott, oscarisé, est réédité pour le 20e anniversaire – Blackfilm

Pour marquer l’anniversaire du réalisateur Ridley Scott époustouflante, Fathom Events et Paramount Pictures apporteront GLADIATEUR retour aux cinémas à travers le pays sur 13, 15 et 19 avril, accompagné d’une featurette spéciale qui explore la création d’une séquence de titre alternative et inutilisée pour le film.

Inspiré par le livre de 1958 de Daniel P. Mannix «Ceux sur le point de mourir», Gladiator raconte l’histoire poignante d’un général romain (Crowe) qui est trahi par un prince corrompu (Joaquin Phoenix) et vient à Rome en tant que gladiateur pour se venger. Le film a gagné plus de 460 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait le deuxième film le plus rentable au monde en 2000.

En plus de la magnifique performance de Crowe, le film possède une distribution impressionnante qui comprend Oliver Reed, Derek Jacobi, Connie Nielsen, Djimon Hounsou et Richard Harris.

Le film a été nominé pour 12 Oscars – gagnant non seulement le meilleur film et le meilleur acteur pour Russel CrowePerformances féroces, mais aussi trois Oscars supplémentaires.

Célébrant le 20e anniversaire du film, le film recevra une nouvelle sortie en édition limitée 4K le 5 mai. Les billets peuvent être achetés sur FathomEvents.com ou dans les billetteries des théâtres participants, avec les listes des théâtres participants sur ce site.

