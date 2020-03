Le film Greyhound est basé sur cette histoire vraie – Tom Hanks prend la mer pendant la Seconde Guerre mondiale – HITC

L’arrivée de la bande-annonce de Greyhound a encouragé le public à se demander s’il est basé sur une histoire vraie.

Tom Hanks est de retour!

Certes, ce n’est pas comme s’il était parti depuis très longtemps, mais nous sommes heureux de le voir revenir aux écrans de la bande-annonce de Greyhound tout de même.

L’acteur américain de 63 ans est l’un des artistes les plus aimés de tous les temps, réalisant un travail sensationnel à travers Splash, Big, Forrest Gump, The Green Mile, Cast Away et Road to Perdition.

Il a récemment surpris les téléspectateurs dans le film dramatique Une belle journée dans le quartier, explorant le merveilleux Fred Rogers. On ne peut nier qu’il est génial dans le rôle, mais certains fans ont été très désireux de le voir s’aventurer à nouveau dans un certain genre…

L’un de ses films les plus vénérés est Saving Private Ryan, qui est souvent salué comme l’un des plus grands films de guerre jamais réalisés. Le chef-d’œuvre de Steven Spielberg en 1998 offre de nombreuses performances, mais au cœur de celui-ci se trouve la représentation par Hanks du capitaine John H. Miller.

Maintenant, nous avons été invités à le voir entrer de nouveau dans un territoire similaire avec Greyhound.

Le film Greyhound est-il une histoire vraie?

La bande-annonce du lévrier informe rapidement le public qu’elle est «inspirée par des événements réels», et c’est effectivement le cas. Son inspiration vient de la bataille de l’Atlantique, qui s’est déroulée de 1939 à 1945 et a été la plus longue campagne militaire continue de la Seconde Guerre mondiale.

Réalisé par Aaron Schneider et écrit par Tom Hanks lui-même, le film promet de nous ramener en 1942 sur l’Atlantique Nord.

On nous raconte l’histoire d’un convoi de trente-sept navires alliés dirigé par le capitaine de corvette Ernest Krause (joué par Hanks) lors de la première participation des États-Unis à la Seconde Guerre mondiale. Ils sont tous chassés par des meutes de loups de sous-marins allemands ennemis, et notre protagoniste doit intervenir dans l’assiette et conduire ses hommes en sécurité face à de graves dangers et à la destruction.

Le film porte le nom du destroyer de son commandement, l’USS KEELING, appelé à la radio «Greyhound».

Cependant, il convient de noter que le destroyer de classe Mahan de la marine américaine qui a donné au film son titre est fictif, tout comme le capitaine de corvette Ernest Krause.

Tom Hanks adapte le bon berger



Le film est en fait basé sur le livre The Good Shepherd de 1955 écrit par C. S. Forester.

Les événements comme ils jouent nécessairement et les personnages sont fictifs mais s’inspirent de la guerre et des réelles difficultés rencontrées par les acteurs. Par exemple, le film vise à souligner à quel point les hommes à bord devaient être attentifs à tout moment, les problèmes de radar et autres équipements de ce type et la communication insatisfaisante entre les différentes parties.

Néanmoins, il s’agit d’un grand spectacle cinématographique qui fait revivre les luttes de la guerre.

L’auteur est peut-être mieux connu pour le personnage de l’officier de la Royal Navy, Horatio Hornblower, qui a figuré dans une série de douze romans.

