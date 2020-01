Le film Invisible Man 2020 reçoit la cote R pour violence et langage

Film d’horreur à venir L’homme invisible, vaguement basé sur le livre du même nom de H.G. Wells, a reçu une cote R pour violence et langage. L’histoire originale suit un homme du nom de Griffin, qui expérimente en se rendant invisible. Il réussit mais ne peut pas inverser le processus. Poursuivant dans cet état, il devient plus isolé et mentalement instable, se tournant vers la violence. D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, le nouveau film adoptera une nouvelle approche plus moderne. Le film ne se concentrera pas sur l’homme qui devient invisible, mais sur son ex, qui tente désespérément d’échapper à ses abus, pour être tourmenté par un ennemi invisible. Quand personne ne croit ses histoires d’ennemi que personne ne peut voir, sa santé mentale est mise à l’épreuve. Elle doit se ressaisir pour sauver sa propre vie et protéger les personnes qu’elle aime.

Elisabeth Moss, connue pour ses rôles dans The Handmaid’s Tale et Mad Men, joue le rôle principal, une femme nommée Cecilia Kass. Son bourreau invisible est joué par Oliver Jackson-Cohen, qui a joué un rôle de premier plan l’année dernière en tant que Luke Crain dans la série d’horreur à succès de Netflix, The Haunting of Hill House. Le casting est rempli par Aldis Hodge (Hidden Figures) et Storm Reid (A Wrinkle in Time). Le film est réalisé par Leigh Whannell, un nouveau venu relatif, qui a déjà réalisé Insidious: Chapter 3, et le film d’horreur de science-fiction à succès Upgrade 2018. Il s’agit d’un film de Blumhouse Productions, qui sera distribué par Universal Pictures.

Bloody Disgusting rapporte que The Invisible Man a officiellement reçu la cote R pour «une forte violence sanglante et un langage». Ce n’est pas une surprise, car la bande-annonce fait allusion à beaucoup de violence intense, semblable à ce que Whannell a produit dans Upgrade . Parallèlement à cela, l’intrigue du film se concentre fortement sur la violence domestique, et avec une note R, Whannell a plus de liberté pour mettre en évidence les horreurs réelles de la violence dans les relations à travers la science-fiction et l’horreur. Le film sortira le 28 février 2020.

Alors que l’échec de The Mummy a indéfiniment stoppé les plans originaux de Dark Universe, Universal a quelques films uniques encore solidement en développement pour suivre The Invisible Man. L’une d’entre elles est The Invisible Woman, la directrice de Charlie’s Angels, Elizabeth Bank. Elle est à la fois directe et vedette dans le film, basé sur le film de 1940, sur un modèle qui devient invisible après s’être porté volontaire comme sujet de test. Un autre projet récemment annoncé portera sur l’homme de main de Dracula, R.M. Renfield, réalisé par Dexter Fletcher de Rocketman.

Après avoir échoué à créer un univers sombre mettant en vedette tous les personnages d’horreur classiques, Universal Pictures semble accorder plus d’attention à rendre chaque film singulier convaincant et réussi sans perdre de temps à essayer de le connecter avec d’autres films. Mais il y a toujours un potentiel pour qu’un univers sombre fonctionne, avec Blumhouse Productions en tête. Jason Blum a déclaré qu’il était intéressé à tenter cela, et cela pourrait être sa chance. De toute façon, The Invisible Man se sent comme le début de quelque chose de grand. L’horreur est rapidement devenue un genre utilisé avec succès pour refléter des problèmes sociaux plus profonds, comme dans Get Out et Midsommar, et L’homme invisible semble suivre leurs traces. Avec un casting et une histoire aussi formidables, nous espérons que le prochain film d’horreur sera à la hauteur de son potentiel.

