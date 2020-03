Le film Les nouveaux mutants montre enfin Demon Bear

L’une des grandes inconnues du film The New Mutants était à quoi ressemblerait le personnage de Marvel, Demon Bear.

Studios du XXe siècle a lancé un nouveau spot télévisé pour le film Les nouveaux mutants, le prochain épisode de terreur de la saga de X Men. La vidéo de 20 secondes montre Danielle Moonstar (actrice Blu Hunt) fuyant Ours démon, la bête spectrale qui la chasse.

Le film est inspiré par le travail de Chris Claremont et dans “The Demon Bear Saga”, par Bill Sienkiewicz, l’une des histoires les plus connues de The New Mutants. Dans les bandes dessinées, Ours démon est connecté avec Danielle Moonstar, puisque la bête a affirmé avoir tué ses parents quand elle était enfant et a promis de la chasser pour toujours. Cette connexion conduit le monstre à la suivre à l’Institut Xavier pour les jeunes surdoués. Dans le film, il sera remplacé par un centre de détention mutant.

Ce sera une adaptation gratuite de la bande dessinée.

Dans “The Demon Bear Saga”, Danielle Moonstar fait face à la Ours démon et elle finit par se mutiler. Les autres mutants l’emmènent à l’hôpital, mais l’ours démon les suit là-bas. Ensemble, ils s’opposent à la créature.

“Nous avons changé les choses, nous avons vraiment pris les personnages que nous aimons des bandes dessinées et nous les avons mis dans notre version du film parce que, si vous le faisiez, ce serait un autre film X-Men”, a déclaré le réalisateur Josh Boone dans une interview. «Je savais que nous avons toujours voulu faire l’histoire de Demon Bear,… Et quand nous sommes allés dire à Fox que nous voulions faire ce film, nous en avons fait une bande dessinée, c’était comme un PDF qui présentait une sorte de trilogie de films, chacun avec son propre Film d’horreur unique, le premier film d’horreur surnaturel. Nous utilisons ce programme appelé Comic Life, et nous prenons toutes les images que nous aimons de la série et nous les rejoignons pour vous montrer le film que nous voulions faire. Nous l’avons apporté au producteur Simon Kinberg et il a vraiment aimé. »

Ici, nous vous laissons l’endroit des nouveaux mutants où vous pouvez voir Demon Bear.

Nouveau spot télévisé de Mutants !! AWAKEN #NewMutants @NewMutantsUp @XMenFilms pic.twitter.com/3ZegfyYmFh

– Newintidcmarvel (@newintidcmarvel) 2 mars 2020

Le film sera présenté en avant-première le 8 avril 2020.

Partager

Article précédent

The Mandalorian: James Mangold (Logan) dément les rumeurs d’adresse

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.