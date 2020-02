Le film Morbius est connecté à Spider-Man de Tobey Maguire

SONY Il est revenu au tournage du film Morbius avec de nouvelles scènes et il semble que le personnage soit dans la trilogie de Spider-Man de Tobey Maguire.

Dans la bande annonce du film de Morbius on pouvait voir Le vautour Michael Keaton ce qui mettrait ce personnage dans l’univers cinématographique Marvel, mais ils ont également divulgué de nouvelles images où il y a des références à Spider-Man de Tobey Maguire. Que prépare SONY? Vont-ils faire un macro-univers avec tous les Spidermen?

Dans les images qui ont fuit sur Twitter que nous laissons ci-dessous, il y a une référence à Spider-Man de Tobey Maguire dans un bus où vous pouvez voir une annonce où on demande où se trouve le héros. Ils demandent également aux gens de chercher plus de détails dans le journal The Daily Bugle.

Pourquoi savons-nous que c’est The Spider-Man Daily Bugle de Tobey Maguire et non Tom Holland ou Andrew Garfield?

Le logo de The Daily Bugle ce n’est pas le même qu’ils ont utilisé dans le Univers cinématographique Marvel et, au contraire, elle est identique à celle de la trilogie dirigée par Sam Raimi. De plus, le graffiti du spiderman que nous avons vu dans la bande-annonce du film Morbius montrait également le costume de trilogie sorti entre 2002 et 2007.

Que prévoit SONY?

Le studio de cinéma joue avec des téléspectateurs en mettant des références de leurs films ou en créant un Macro-Univers Spider-Man. Où ils en réuniront au moins deux. Vont-ils oser un film où les six sinistres se battent avec trois spidermen? Ce serait fou.

Il est possible que ce soit effectivement un monde où Spider-Man de Tobey Maguire Et maintenant je suis parti. Mais grâce au Multivers, le Peter Parker de Tom Holland dans un saut pour sauver la situation.

Le film Morbius sera présenté en avant-première le 31 juillet 2020. Tu veux la voir? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.