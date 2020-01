Le film Ni no Kuni du Studio Ghibli arrive sur Netflix

Le dub anglais pour Ni no Kuni le film devrait sortir sur Netflix dans moins de deux semaines. Ni no Kuni est peut-être mieux connu pour son JRPG Wrath of the White Witch 2011, une collaboration ambitieuse entre le développeur de jeux japonais Level-5, la maison d’animation de renommée mondiale Studio Ghibli et le compositeur de masterclass Joe Hisaishi.

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch a été lancé en 2011 pour faire l’éloge des critiques. De nombreux critiques ont loué le jeu pour son histoire sincère racontée à travers de belles cinématiques animées du Studio Ghibli. Wrath of the White Witch raconte l’histoire d’Oliver, un enfant transporté dans un autre monde à la recherche de sauver sa mère chèrement décédée. C’est une histoire exceptionnellement nuancée dans le contexte des JRPG, un genre quelque peu décrié par les tropes et les clichés. En 2018, Level-5 a publié une suite de Wrath of the White Witch intitulée Revenant Kingdom, un jeu résolument différent mais tout aussi ambitieux que son prédécesseur. Bien que Revenant Kingdom ait reçu des critiques généralement fortes, certains critiques ont exprimé leur déception face au fait que Studio Ghibli n’est pas revenu pour collaborer à la suite. Mais juste un an après la sortie de Revenant Kingdom, un nouveau projet Ni no Kuni est presque là, mais cette fois sous forme de cinéma.

Le film Netflix Ni no Kuni approche à grands pas, dont le lancement est prévu le 16 janvier 2020. Ni no Kuni est réalisé par l’animateur du Studio Ghibli Yoshiyuki Momose et présenté au Japon le 23 août 2019. L’intrigue du film semble être vaguement inspiré par les événements des jeux et décrit comme,

“Deux adolescents moyens partent en quête magique pour sauver la vie de leur amie et de son homologue d’un autre monde. Mais l’amour complique leur voyage.”

Il convient de noter que le film ne semble pas être répertorié comme une production officielle de Studio Ghibli, car leur dernière sortie était When Marnie Was There (2014.) En 2013, le réalisateur oscarisé Hayao Miyazaki a annoncé qu’il se retirait de son position à la tête du Studio Ghibli, citant la vieillesse et la vision déclinante. Depuis lors, le studio est dans un état quelque peu capricieux, ce qui est encore compliqué par la mort tragique du réalisateur Isao Takahata. Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles Miyazaki sort de sa retraite pour faire deux autres films.

Il ne fait aucun doute que le monde du conte se porte mieux avec le merveilleux travail du Studio Ghibli. Bien que le film Ni no Kuni ne soit pas une sortie officielle “studio”, il est certainement inspiré par le travail de Ghibli sur Wrath of the White Witch. Pour les fans du Ni no Kuni série, le film offre une autre chance de revisiter le monde magnifique de la série. Et ne vous inquiétez pas parce que le film est juste au tournant, le 16 janvier 2020 sur Netflix.

