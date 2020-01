Le film original de Bounce To Air «The Nomads» le jour de la MLK, lundi 20 janvier – Blackfilm

Bounce présentera la première mondiale de la télévision Les nomades – basé sur une histoire vraie d’une enseignante afro-américaine qui s’associe à un collègue de race blanche pour développer une équipe masculine de rugby dans une école du centre-ville de Philadelphie du Nord – le jour de Martin Luther King, Jr., lundi , 20 janvier à 21h00 ET / PT.

Dirigé par Brandon Eric Kamin, les stars de cinéma Tika Sumpter et Tate Donovan. Le film présente également Christopher Mann, Khalil McMillan, Vladimir Versailles, Devon Ray, Andy Riddle, Thomas Pierce, Marla Mindelle et le rappeur Raekwon.

Tika Sumpter (Mixed-ish, The Haves and The Have Nots) joue le rôle du professeur d’anglais Cassey “Mac” McNamara qui déménage et prend – avec du gaz poivré à la main – un nouveau rôle d’enseignement de l’histoire américaine au Whitman High School de North Philadelphia, après un un déficit budgétaire d’un milliard de dollars ferme 20 écoles. Les détecteurs de métaux et les frisks du matin sont un réveil brutal pour Mac. Ce qui est encore plus surprenant, c’est le lien qu’elle établit avec un autre transfert, Mark Nolin, professeur de science devenu mathématique, interprété par Tate Donovan (L’Homme au Haut Château, Dégâts). Les deux réalisent une passion commune pour le rugby et ont décidé de créer la première équipe de rugby de Whitman. Transformer les élèves les plus bruyants, à risque et en difficulté en une équipe de rugby organisée s’avère infructueux au début. Mais avec persévérance – et quelques rires en cours de route – Mac et Mark commencent à voir des changements dans le groupe de joueurs hétéroclites … jusqu’à ce qu’un événement tragique menace tout ce pour quoi ils ont travaillé.

