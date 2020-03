Le film Paramount retardé passe directement à Netflix

Comédie de Paramount Les tourtereaux, avec Issa Rae et Kumail Nanjiani, saute complètement une sortie de théâtre et se dirige directement vers Netflix. La semaine dernière, Paramount a annoncé que les tourtereaux seraient retardés indéfiniment en raison de la situation actuelle entourant le coronavirus. Le film avait une date de sortie le 3 avril mais a été sans surprise ajouté à la liste des films retardés, sans aucune idée de quand il pourrait sortir.

Rae est bien connu pour créer, produire et jouer dans la série à succès HBO Insecure. Nanjiani a gagné la reconnaissance pour son rôle dans la Silicon Valley, ainsi que le film nominé aux Oscars The Big Sick, qu’il a écrit avec sa femme, Emily V. Gordon, sur leur vie personnelle. Il jouera également dans le prochain film Marvel The Eternals. Rae et Nanjiani étaient également producteurs exécutifs de The Lovebirds.

L’annonce du passage à Netflix vient de THR. The Lovebirds, à propos d’un couple sur le point de se séparer qui s’implique dans un mystère de meurtre fou, a été retardé indéfiniment. Il a maintenant reçu une nouvelle vie, grâce à Netflix qui l’a récupérée. Il s’agit du premier film sorti d’une sortie en salles à cause de COVID-19 pour passer directement au streaming. Paramount a un partenariat avec le streamer et a déjà fait un mouvement similaire lorsque Netflix a pris The Cloverfield Paradox, qui était initialement censé sortir dans les salles. C’est également le studio derrière A Quiet Place Part II et Blue Story, qui ont tous deux été retardés.

En raison de l’auto-isolement encouragé, de nombreux studios ont décidé d’augmenter les sorties vidéo à domicile de leurs films. De The Invisible Man, qui n’était que dans les salles de cinéma, à Birds of Prey, qui est sorti en février, de nombreux films ont été apportés en VOD tôt pour permettre aux gens de les diffuser maintenant. Cela est contrasté par les studios derrière d’autres films retardés, en particulier les gros blockbusters comme Black Widow et Wonder Woman 1984, qui sont convaincus que leurs films ne seront pas diffusés en streaming avant les cinémas.

Cette décision de Paramount est une nouvelle très importante pour Hollywood en ce moment. C’est le premier film à s’adapter à la situation actuelle en choisissant de renoncer entièrement à une sortie en salles. Le box-office étant le plus bas enregistré depuis plus de vingt ans, le coronavirus peut forcer le système de diffusion des films à changer complètement. Alors que les théâtres essaient de survivre à travers cette période difficile, Les tourtereaux La version de Netflix nous montre à quoi pourrait ressembler l’avenir d’Hollywood après le coronavirus.

