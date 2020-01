Le film sera basé sur Flashpoint mais ce sera différent

Le flash, le prochain film de DC Comics Protagonisée par Ezra Miller, c’est à un rythme d’escargot mais petit à petit on apprend plus de détails. Le directeur, Andy Muschietti, a révélé que la bande sera basée sur Flashpoint mais avec des détails différents.

À des étapes très lentes, le film Le flash Commence à prendre forme Ce nouveau film de DC Comics, jouera Ezra Miller et dans le sens aura l’Argentine Andy Muschiettiqui a réalisé le remake de Il. Récemment, il a été révélé que Flahspoint était la bande dessinée choisie pour raconter l’intrigue du film … bien que ce soit un peu différent.

La personne chargée de confirmer cette nouvelle était Andy Muschietti dans The Hashtag Show (via Comicbook), et clarifié dans le film Le flash nous verrons une version de l’histoire très différente des précédentes.

De quoi parle Flashpoint?

Flashpoint, la bande dessinée sur laquelle le film se concentrera Le flash, met en vedette Barry Allen. L’argument est assez bien connu; Nous y observons comment le super-héros est pris au piège dans une réalité alternative, où les choses sont très différentes de celles que nous connaissons.

Par exemple, la mère de Barry n’est jamais morte et vit avec elle, n’a aucun pouvoir, n’a pas rencontré Iris West et beaucoup de super-héros de la Justice League ils n’existent pas, l’histoire a été vraiment modifiée et les Atlantes et l’Amazonie ont eu un grand impact sur l’Europe.

Au milieu de cette situation, Barry découvre que Thomas Wayne est devenu Batman et que Martha Wayne c’est lui Joker. Notre protagoniste met tout en œuvre pour récupérer ses pouvoirs et fera tout ce qui est nécessaire pour revenir à sa chronologie d’origine.

Sans aucun doute, c’est une histoire très excitante, et que si elle est utilisée dans le bon sens, elle peut fonctionner parfaitement dans le film Le flash. Cependant, Andy Muschietti Il a déjà annoncé que l’adaptation sera très différente, ce n’est pas ce que tout le monde attend de la bande dessinée. Il est susceptible de modifier plusieurs détails importants de l’argument. Le film arrivera en 2022.

Journaliste Amateur du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.