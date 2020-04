Le film Sinister Six était en préparation avant l’accord Sony / Marvel Spider-Man

Selon Dane DeHaan, un Sinister Six Le film était en développement chez Sony avant la conclusion de leur accord avec Disney. Sony détient les droits de Spider-Man et de ses personnages de soutien depuis des années, et le studio visait autrefois à créer un univers Spider-Man élargi. Pour commencer, Sony a redémarré le personnage avec The Amazing Spider-Man de 2012, qui a ensuite été suivi en 2014 avec The Amazing Spider-Man 2. La présence de Harry Osborn / The Green Goblin de DeHaan, ainsi qu’un post-crédits scène, a taquiné l’arrivée future des Sinister Six. Dans les bandes dessinées, les Six sont un groupe de super-vilains qui veulent chacun abattre Spider-Man.

Après les performances médiocres de The Amazing Spider-Man 2, cependant, Sinister Six a commencé à languir dans le développement. Le réalisateur Drew Goddard était toujours optimiste quant aux chances du film, mais les choses se sont compliquées lorsque Sony a conclu un accord avec Disney. Grâce à cet accord, les deux studios s’associeraient à des films Spider-Man dans le MCU, ce qui permettrait ensuite au personnage préféré des fans de rejoindre enfin la franchise. Sony a toujours la liberté de créer d’autres films adjacents à Spider-Man, d’où la création de Venom et Morbius.

En parlant à Collider de sa nouvelle série Quibi The Stranger, DeHaan a fouillé un peu dans son époque en tant que Harry Osborn, ainsi que dans les plans futurs qui n’ont jamais abouti. Alors que DeHaan ne savait pas exactement où serait passée l’histoire de Harry, il savait qu ‘”il y aurait certainement eu un élément Sinister Six”, et que toutes les discussions avaient eu lieu avant la conclusion de l’accord Sony / Disney. Les commentaires complets de DeHaan sont ci-dessous:

Pas nécessairement. Je pense qu’il est assez évident qu’ils se préparaient tous à une situation de type Sinister Six et il était certainement question de faire tout cela avant que tous les trucs Disney, Marvel ne se produisent. Mais je ne peux pas vous dire que je sais précisément ce que ça allait être. Je sais juste qu’il y aurait certainement eu un élément Sinister Six. Et, vous savez, au moins le gobelin, sinon Harry Osborne aurait été impliqué.

Sony a encore de l’espoir pour Sinister Six, la productrice Amy Pascal ayant même déclaré l’année dernière que presque assez de méchants de Spider-Man avaient été établis dans le MCU pour créer le groupe. Vulture (Michael Keaton) et Mysterio (Jake Gyllenhaal) sont apparus dans le MCU, ainsi qu’une poignée d’autres antagonistes de Spider-Man plus petits. De plus, Sony a continué à créer ses propres films de l’univers Spidey, avec Morbius et Venom 2 en route. Le vautour de Keaton devrait apparaître dans Morbius, ce qui pourrait aider à combler le fossé entre les deux univers.

Si Sinister Six arrive, il ne sera probablement pas exactement de la façon dont Sony l’avait envisagé à l’origine. La scène post-crédits pour The Amazing Spider-Man 2 a suggéré une gamme différente de méchants, bien que Vulture et Mysterio aient été inclus. On ne sait pas si Sinister Six est défini directement dans le MCU, mais une partie de la fondation est déjà là (à part Mysterio actuellement mort). Peut-être que le très attendu Spider-Man 3 donnera un meilleur aperçu de l’avenir de Sinister Six.

