Le film Spawn aura un acteur qui fera exploser Internet

Ils essaient toujours d’aller de l’avant avec le film Spawn et pour cela, ils veulent avoir l’un des acteurs les plus importants d’aujourd’hui.

Todd McFarlane, est le créateur du personnage et est également le plus intéressé par la sortie du film Spawn. Maintenant, il a dit qu’ils allaient avoir un acteur “assez grand pour faire exploser Internet”. Quelque chose d’important pour ce long métrage, puisqu’il a récemment perdu sa grande star Jamie Foxx.

“Il y a environ un mois, j’avais une idée puissante”, a déclaré Todd McFarlane dans une récente interview. “Je l’avais presque sur le pont, non? C’est celui que certaines personnes ont mal entendu et a dit que j’avais perdu Jamie, c’était comme s’il y avait une malédiction. Mais nous l’avons perdu et c’est toujours frustrant parce que chaque fois que vous avez le poisson hors de l’eau, laissez-le tomber sur le pont et la ligne se cassera. »

Cependant, malgré la perte d’un grand acteur, Todd McFarlane dit que le remplacement possible pourrait être encore plus choquant.

“Je pense que nous avons eu une offre pour un plus gros poisson pour le film Spawn”, a-t-il poursuivi. «Donc, il n’y en avait pas beaucoup plus gros que le premier, mais de toute façon, nous verrons. Si j’avais pu obtenir le dernier gars, ça aurait été un Home Run. Si je peux avoir ce type, ça va être un grand chelem. Cela fera exploser Internet. Ensuite, nous verrons. Je ne sais pas”.

Les discussions sur le redémarrage du film Spawn durent depuis des années, avec Jamie Foxx attaché au rôle-titre, mais aussi avec Jeremy Renner jouant le détective “Twitch” Williams. La production devait commencer en juin 2018, mais a rencontré un problème avec le script. Depuis Todd McFarlane lui-même a commenté que les studios de cinéma ne le laissent pas faire son histoire. Parce qu’ils disent que ce n’est pas commercial. Mais lui, cependant, est clair qu’ils doivent respecter sa vision. Même avoir à financer le film par des méthodes alternatives.

Je ne sais pas de quel acteur tu parles. Les seuls auxquels je peux penser qui pourraient convenir au rôle et être un choix choquant sont Will Smith ou Denzel Washington. Qui pourrait être le protagoniste du film Spawn? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

