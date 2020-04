Le film sur le coronavirus atteint le marché mexicain

Hollywood est le grand marché des idées transformées en images en mouvement. Certains d’entre eux ne sont que de la fiction et d’autres sont empruntés à la réalité. Puisque la pandémie est le sujet brûlant, c’était une question de temps avant que quelqu’un ne pense à faire un filmMais nous n’avons jamais imaginé que cela arriverait si vite, avec un casting stellaire et de la main d’un réalisateur de renommée internationale. Vous pouvez maintenant regarder le film Coronavirus dans le confort de votre foyer.

Évidemment, c’est une blague, mais plus qu’une blague, c’est une stratégie de marché habile que l’industrie de la piraterie au Mexique a menée pour revendre le film Contagion 2011 du réalisateur Steven Soderbergh.

Après que la situation des coronavirus a augmenté en ampleur et en gravité dans le monde, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont été sages de souligner les similitudes entre le film de Soderbergh et la réalité Ils ont partagé sur le type de virus, sa forme de transmission et la paranoïa qui s’est propagée à la société.

Contagion concentre son argumentation sur l’expansion d’un nouveau virus mortel né en Chine et rapidement propagé dans le monde entier. Son récit choral raconte l’histoire de la situation sous différents angles: le micro dans une famille, la macro du point de vue du gouvernement et des établissements de santé, les efforts scientifiques, ainsi que celui de la presse jaune.

Le film met en vedette Matt Damon, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Laurence Fishburne et Jude Law, et a été l’un des films les plus regardés ces derniers jours, convenant à l’époque du coronavirus.

Une autre image devenue virale est celle de le film sud-coréen Virus (Grippe) sorti en 2013 et dont les boucaniers mexicains ont également profité pour utiliser la pandémie comme sujet de vente.

Ce film aborde la prolifération d’un virus grippal plus puissant que le porc, qui est fatal car il tue ses victimes en seulement deux semaines. Le chaos que connaît la société dans une petite province de Corée est le reflet central du film.

Que pensez-vous de ces nouvelles stratégies de marché du piratage mexicain? Les avez-vous déjà achetés à votre stand préféré?