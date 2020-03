Le film The Eternals de Marvel se termine à la maison

Scanline VFX Studios confirme qu’ils travaillent à distance sur le film Marvel The Eternals pour respecter les délais.

Bonne nouvelle, après que de nombreux films ont cessé de tourner à cause de la coronavirus, au moins nous savons qu’ils continuent à travailler dans Les éternels de Marvel. Depuis la fin du tournage, avant la déclaration de la pandémie mondiale. Ils peuvent donc réaliser les effets spéciaux de chez eux, sans risque de les obtenir.

Pour l’instant Veuve noire a été indéfiniment retardé par Disney y Studios Marvel, on dit même qu’il pourrait être diffusé directement sur la plateforme de streaming Disney +. Aussi des séries comme WandaVision ou Le faucon et le soldat d’hiver Ils ont également arrêté de filmer. Au moins Les éternels Il pourrait arriver dans les délais, car il reste encore beaucoup de temps jusqu’en novembre.

Bien que si à la fin ils ne font pas leurs débuts Veuve noire en streaming, il atteindra probablement les salles de cinéma à la date de leur sélection Les éternels de Marvel, cela signifie que cette autre tranche de la UCM il passera à 2021.

De quoi parle ce film?

Sans doute, Les éternels de Marvel C’est le film le plus différent de l’univers cinématographique, car il s’agit d’êtres puissants créés par les célestes et qu’ils ont commencé une guerre il y a des milliers d’années contre les déviants. Mais aujourd’hui, leurs pouvoirs sont endormis et ils ne se souviennent plus de qui ils sont. Ce n’est qu’après les événements de Avengers: Fin de partie et l’utilisation des pierres Infinity Thanos, Hulk et Tony Stark / Iron Man se réveillera.

Comment sont les personnages peu connus des bandes dessinées, du film Les éternels de Marvel a un casting spectaculaire dirigé par Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Salma Hayek (Ajak), Kumail Nanjiani (Kingo), Gemma chan (Sersi), Kit harington (Dane Whitman / Black Knight), Barry Keoghan (Druig), Dong-seok Ma (Gilgamesh), Brian Tyree Henry (Phastos), Lauren Ridloff (Makkari) et Lia McHugh (Sprite).

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.