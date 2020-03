Le film X-Men The New Mutants semble maudit

Partager

Après tout ce qui se passe avec le film The New Mutants, les fans pensent qu’elle est totalement foutue. Telles sont les raisons.

Dernièrement, nous vérifions qu’autant de films de cinéma retardent leur première en raison de la coronavirus dont James Bond: No Time to Die, Mulan, Fast and Furious 9 et bien sûr Les nouveaux mutants. Mais ce n’est pas le seul malheur qui soit arrivé au film des personnages de la X Men que Fox appartient, car ils ont subi de nombreux retards et un nombre infini de choses qui font croire aux fans qu’elle est maudite.

Jusqu’à ce moment, Les nouveaux mutants Il a eu jusqu’à quatre dates de sortie différentes dans les salles. Pour commencer, ils l’ont déplacé pour accueillir des films de X Men plus gros comme Deadpool 2. D’autres raisons n’ont jamais été révélées, mais les rumeurs à l’époque suggéraient que le studio voulait subir de nouveaux réenregistrements. Cependant, les deux derniers reports ont été les plus malheureux, car les circonstances étaient complètement indépendantes de la volonté de l’équipe créative.

La malédiction continue.

Après avoir été poussé d’avril 2018 à février 2019, le film Les nouveaux mutants Il allait sortir en salles en août dernier. Cependant, l’achat de Fox par Disney Cela a tout changé dans la sortie des films de ce studio de cinéma déjà produit. Y compris bien sûr ces jeunes X Men. Ils ont donc décidé de le retarder jusqu’à 3 avril 2020, seulement pour changer la date en raison d’une pandémie mondiale Coronavirus.

Le film est considéré comme le premier long métrage d’horreur du genre super-héros. Mais comme si c’était une chose fantôme, il semble que nous devrons attendre de voir ce qui arrivera à ces jeunes enfermés avec un monstre.

Partager

Publication précédente

Mike Mignola et Christopher Golden présentent LADY BALTIMORE

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.