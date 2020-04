Le fils de Frank Herbert dit que son père serait fier

Il y a quelques jours, Dune était le protagoniste des réseaux sociaux. Le nouveau film de Denis Villeneuve a surpris tout le monde avec les premières images. En conséquence, le fils de Frank Herbet était très excité et heureux du résultat.

Au cours des derniers jours, les fans de Dune Ils ont reçu des nouvelles incroyables. Les premières images de la nouvelle adaptation en ont laissé beaucoup bouche bée et voulant enfin voir le film. Ce film, réalisé par Denis Villeneuve, c’est une adaptation du roman écrit par Frank Herbert en 1965. Récemment, Brian Herbert, le fils de l’écrivain, a révélé que son père serait très fier de cette nouvelle version.

Pour sa part, Brian Herbert Il a contribué à élargir l’univers créé par son père à partir des six romans originaux. Brian a écrit les trilogies Prelude to Dune et Legends of Dune; et avec Kevin J. Anderson développé les romans Hunters of Dune, Sandworms of Dune, entre autres. Il est clair que le fils est plus qu’engagé dans le travail de son père et est également enthousiasmé par son expansion et son adaptation.

Sur leurs réseaux sociaux, Brian a écrit ce qui suit: «Fans de Dune, j’espère que vous êtes aussi excité que moi de voir ces premiers détails du nouveau film. Mon père serait incroyablement fier. “

Une adaptation qui promet

Déjà en 1984, le monde a été témoin Dune, adaptation réalisée par David lynch ce qui a entraîné un échec au box-office et une livraison incompréhensible pour de nombreux téléspectateurs, en raison de la complexité du transfert du texte de Frank au grand écran, et dans un seul film. Pour sa part, Denis Villeneuve Il a signé un accord avec Warner Bros pour diviser le roman en deux bandes, car le défi est quelque chose d’incroyable.

Les stars de cinéma Timothée Chalamet et il a un casting luxueux. Quant à sa première, c’est l’une des rares bandes qui conserve sa date prévue malgré le coronavirus. Si c’est le cas, le film sortira en salles en novembre de cette année.