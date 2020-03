Le flash aura raccourci la saison six en raison du coronavirus

Il a été rapporté plus tôt cette semaine que Supernatural ne pourrait conclure sa dernière saison que plus tard dans l’année en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui a empêché la post-production de dix-huit épisodes et le tournage de quelques autres. Variety rapporte que la sixième saison de The Flash devrait être raccourcie de la même manière, car elle ne pourra pas se terminer dans le délai prévu.

L’émission a suffisamment d’épisodes pour durer jusqu’au 19 mai avant de passer en pause. Le reste de la saison sera diffusé plus tard dans l’année, une fois que le monde sera revenu à la normale. Il sera remplacé par Stargirl, qui sera diffusé une semaine plus tôt que prévu.