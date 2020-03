Le Flash fait face à un méchant qu’il ne peut pas vaincre

Les paradoxes temporels créés par The Flash lui-même habilitent un méchant qui peut détruire tout l’univers DC Comics.

Attention SPOILERS de The Flash numéro 751 de Joshua Williamson, Christian Duce, Luis Guerrero, Hi-Fi et Steve Wands de DC Comics.

Ces derniers mois, Le flash il a rencontré un nouveau méchant très dangereux nommé Paradoxe et il est une menace incroyable pour l’homme le plus rapide DC Comics. Ce nouveau personnage a assumé ses pouvoirs la nuit où il Barry Allen a été frappé par la foudre, a passé du temps enfermé en prison dans le 25ème siècle, avant de fuir vers le passé.

Maintenant Paradoxe a un objectif, mettre fin Le flash pour toujours. Après tout, les pouvoirs de Paradoxe Ils sont directement connectés à la chronologie car elle absorbe l’énergie créée par tous les paradoxes. Chaque fois qu’il y a un changement dans la chronologie, Paradox le ressent et ressent les ramifications des actions de Barry Allen à plusieurs reprises.

D’où la confrontation avec ce méchant.

Dans Le Flash numéro 750, Paradox s’est finalement révélé, et sa bataille subséquente a été étendue à Le Flash numéro 751. Après quoi Paradoxe démontre rapidement sa supériorité, le grand héros de DC Comics il n’a aucune chance et est facilement vaincu.

Cependant, quand il se réveille, il n’est plus où il était. Au lieu de cela, Barry est apparemment réuni avec sa mère, Nora.

Nora Allen a été tué alors que Barry n’était encore qu’un garçon, tué par son ennemi Eobard Thawne, le Flash inversé. La perte de sa mère a pesé lourdement sur Barry pendant longtemps, et il a même utilisé ses pouvoirs pour voyager dans le temps et lui sauver la vie, un acte qui a fini par créer une chronologie entièrement nouvelle dans Flashpoint. Malheureusement, la seule façon de remettre les choses à la normale était de s’assurer que sa mère mourrait dans le passé.

Pourtant, cela n’explique pas les événements de Le Flash numéro 751. Après quoi Paradoxe inconsciemment frappé Flash au milieu de Central City, se réveille dans un beau domaine. Entouré de fleurs, d’herbe verte et d’un grand arbre, Barry se rend compte qu’il n’est plus en contact avec Iris car il n’a aucune connexion sur son appareil de communication. Puis quand il se retourne, il est surpris de voir sa mère, Nora Allen, qui lui dit: «Bonjour Barry. Vous n’avez plus à courir. “

Ce qui se passe

Il y a quelques explications possibles à ce qui se passe ici, et aucune n’est bonne. La première possibilité est que Barry est mort et qu’il est maintenant dans une sorte de limbes. Cela pourrait être soutenu par le fait que Paradoxe était si puissant qu’il pouvait facilement vaincre Flash. S’il ne se retenait pas, il aurait pu le tuer, envoyant Barry dans l’au-delà.

Alternativement, Barry aurait pu se réveiller dans le Force de vitesse. Il y a un précédent à cela étant donné que, dans l’émission de télévision The Flash, Barry Allen de Grant Gustin s’est retrouvé piégé dans la Speed ​​Force, dont la sensibilité avait pris la forme de sa mère pour interagir avec lui. Étant donné que Speed ​​Force a joué un rôle majeur dans les histoires de bandes dessinées récentes, vous pourrez peut-être le joindre en cas de besoin.

Paradox aurait également pu renvoyer Barry à la chronologie de Flashpoint, la réalité alternative où sa mère était encore en vie. Alors que l’histoire croisée de Batman / Le flash “Le bouton” vu la réalité de Flashpoint s’estomper de l’existence, Paradox peut l’avoir recréé d’une manière ou d’une autre avec ses puissantes capacités. Étant donné que la réalité de Flashpoint est essentiellement le plus grand paradoxe jamais créé par Flash, cela pourrait finir par être lié au méchant du même nom.

La dernière explication serait que Paradox a enfermé The Flash dans un lieu où il doit créer de nombreux paradoxes temporels, ce qui donne de plus en plus de pouvoir Méchant de DC Comics.

