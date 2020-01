Le flash le plus RAPIDE vient de surpasser la Force de vitesse | .

Spoilers pour Flash Forward # 5 (sur 6) de Scott Lobdell, Brett Booth, Norm Rapmund, Evan Shaner et Luis Guerrero ci-dessous.

Wally West a prouvé au fil du temps qu’il est le speedster le plus rapide, et peut-être le plus rapide vivant. Cependant, sa vitesse a été mise à rude épreuve. Wally est devenu si rapide qu’il a dépassé la Speed ​​Force elle-même.

Après son arc controversé dans Heroes in Crisis, West finit par être recruté par le protecteur de l’univers cosmique connu sous le nom de Tempus Fuginaut dans Flash Forward pour lutter contre les menaces du Multivers sombre. Dans Flash Forward # 5, le nouveau chemin de Wally l’amène sur une Terre où Jai et Iris West, ses enfants perdus depuis longtemps, sont apparemment pris au piège. Alors qu’il essaie de les libérer, ses enfants sont absorbés par la matière noire, il est plongé dans un rêve temporaire avec sa femme Linda Park et un bébé Iris. Tempus le sépare rapidement de ce rêve, ce qui rend The Flash vraiment, vraiment en colère.

Wally confronte immédiatement Tempus pour avoir utilisé sa famille pour jouer avec lui. Avant que l’être cosmique puisse expliquer ce qui se passe, Wally devient furieux en se demandant comment on pourrait lui demander de détruire la planète où il a vu ses enfants. Le Flash continue de se pousser “de plus en plus loin que quiconque n’ait jamais bougé auparavant”. Wally finit par aller plus vite que la Speed ​​Force dans ce qui est un exploit fou de vitesse pure.

La Speed ​​Force est la source de la vitesse de Wally (et de tous les autres Flash). Le fait qu’il puisse accumuler tellement de vitesse qu’il peut dépasser la Speed ​​Force devrait être impossible. Mais, lorsque Wally est si désespéré et frustré par sa quête cosmique et a l’impression que ses enfants disparus sont utilisés pour nourrir la quête de Tempus, il devient plus rapide qu’il ne l’a jamais été.

En fin de compte, la chaise Morbius arrête Wally et lui donne un aperçu de son âme et de son passé. Il voit que ses enfants ont été arrachés de ses mains et de la réalité. Tempus dit à Wally qu’il a des informations dans sa tête qu’il rejette, comme la raison pour laquelle il a besoin de détruire le monde sombre sur lequel ses enfants sont piégés – parce que Wally est celui qui l’a créé. Le monde sombre représente les plus grandes peurs du Flash et il est le seul à pouvoir l’arrêter.

La quête de Wally est claire. Il doit affronter et détruire le monde sombre formé par ses plus grandes peurs. Honnêtement, le mec ne peut pas faire de pause. Son histoire a été remplie de tragédie. Wally a la chance de faire les choses dans le multivers et doit faire ses propres cauchemars pour le faire. C’est une tâche difficile. Au moins Wally West a débloqué un nouvel échelon de sa vitesse pour l’aider à affronter tout ce qui vient ensuite.

