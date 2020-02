Le gagnant du BAFTA vise la gloire des Oscars – HITC

Préparez-vous à accueillir l’un des films les plus acclamés par la critique dans la mémoire récente.

Quelle année pour le cinéma!

Au Royaume-Uni, nous avons vu la sortie de tant de films exceptionnels en 2019. Réfléchissant sur l’année cinématographique, il convient de mentionner les goûts de Jordan Peele’s Us, Dragged Across Concrete, Under the Silver Lake, Booksmart, Vox Lux, Mid90s, Once Upon un temps à Hollywood, les animaux et le joker.

Cependant, ce fut également une année particulièrement forte pour les films en langue étrangère, Burning de Lee Chang-dong et An Elephant Sitting Still de Hu Bo étant sans doute deux des plus belles de la décennie.

Les critiques et les cinéphiles ont déjà commencé à compiler leurs meilleures listes de la décennie, mais à moins de s’être assis à une projection du film sud-coréen de Bong Joon-ho, Parasite, une liste définitive est peut-être prématurée…

Le réalisateur Bong Joon Ho sur scène lors de la projection officielle de «Parasite» à l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences au MoMA, au Celeste Bartos Theatre le 7 octobre 2019 à…

Comment regarder Parasite (2019)

Parasite est actuellement disponible pour regarder dans les cinémas britanniques!

Le film est sorti en Corée du Sud en mai 2019 et a été acclamé par la critique et le public, et en fait, il s’est avéré être également un succès au box-office.

Parasite: date de sortie au Royaume-Uni

Le Parasite de Bong Joon-ho est sorti dans les salles britanniques le vendredi 7 février 2019.

Le film a remporté la prestigieuse Palme d’Or lors de la dernière édition du Festival de Cannes, et les fans prédisent qu’il pourrait continuer à remporter le prix du meilleur film en langue étrangère aux Oscars 2020, qui auront lieu deux jours après la sortie de Parasite sur Dimanche 9 février 2020.

Il a également remporté le prix du meilleur film en langue étrangère aux Golden Globes, ainsi que les BAFTA.

Ainsi, les fans du cinéaste se précipiteront sûrement pour le voir avant les Oscars.

(L-R) Le conservateur en chef du film du MoMA Rajendra Roy, le réalisateur Bong Joon-ho et les acteurs Song Kang-ho, Park So-dam et Choi Woo-shik sur scène lors de l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences…

Les films de Bong Joon-ho

Bong Joon-ho est sans doute l’un des meilleurs réalisateurs travaillant aujourd’hui.

Le cinéaste sud-coréen de 50 ans a commencé sa carrière comme réalisateur de courts métrages avec White Man de 1994, Memories in My Frame et Incoherence.

Son premier long métrage de réalisateur – Barking Dogs Never Bite – est sorti en 2000, marquant l’arrivée d’un immense talent dans le domaine du cinéma mondial. Son deuxième effort est venu avec Memories of Murder de 2003, qui est très fier d’être l’un des plus grands films de tueur en série jamais réalisés.

Il a également dirigé le film monstre 2006 The Host, Mother de 2009 et Snowpiercer de 2013, qui était ses débuts en anglais avec Chris Evans (Avengers: Endgame). Son plus récent était le film Netflix Okja 2017, mais à en juger par l’accueil chaleureux de Parasite jusqu’à présent, son dernier film pourrait très bien être son plus beau travail à ce jour.

