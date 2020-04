Le gars gratuit de Ryan Reynold passe en décembre 2020 et publie son premier clip

Comédie d’action de jeu vidéo de Ryan Reynolds, Free Guy, annonce que sa date de sortie se déplace de juillet à décembre 2020, tout en libérant son tout premier clip. La nouvelle du retard du film n’est pas une surprise, car pratiquement tous les films à venir repoussent sa sortie. Ces décisions sont dues aux ordres de cinémas du monde entier de fermer leurs portes dans le but de réduire les grands rassemblements et de ralentir la propagation des infections à COVID-19.

Les retards de date de sortie deviennent la norme ces derniers temps, tous les studios de Disney à Warner Bros., Universal et Sony repoussant tous la sortie des films à venir. Cette restructuration a conduit à ce que les films qui sortaient très prochainement soient maintenant retardés d’une année entière (voir Fast and Furious 9), tandis que d’autres espèrent pouvoir être dans les salles de cinéma en seulement quelques mois (Disney live-action Mulan, par exemple). On ne sait pas encore quand les salles de cinéma seront autorisées à rouvrir, mais le retard de tant de grandes sorties de films a déjà un impact sur le box-office de 2020 et pourrait voir certains cinémas ne jamais se remettre financièrement.

En relation: Disney change toute la liste des versions du film été 2020

Suite à l’annonce que Free Guy passe à une date de sortie le 11 décembre 2020, Ryan Reynolds a partagé le premier clip du film. Dans Free Guy, Reynolds joue un PNJ (personnage non joueur) vivant dans un jeu vidéo en monde ouvert qui se rend vite compte que sa vie fait partie d’un jeu. Armé de cette nouvelle connaissance, Guy (Reynolds), commence à se comporter comme le héros alors qu’il tente de sauver le jeu vidéo, Free City, de l’arrêt de ses développeurs. Dans ce premier clip (qui porte toujours la preuve de la vie antérieure de Free Guy en tant que film Fox), Guy regarde les nouvelles du matin alors que l’ancre traverse tous les dangers potentiels qui attendent les habitants de Free City, mettant en évidence tout, des coups de feu errants aux rues inondées de sang. des innocents.

Avec Reynolds, Free Guy met en vedette Jodie Comer (Killing Eve), Joe Keery (Stranger Things), Lil Rel Howery (Bird Box), Utkarsh Ambudkar (Brittany Runs a Marathon) et Taika Waititi (Jojo Rabbit). Le film est réalisé par Shawn Levy (Stranger Things) à partir d’un scénario de Matt Lieberman (Scoob!). Free Guy n’est pas une adaptation d’un jeu vidéo spécifique, mais il tire l’influence des jeux populaires du monde ouvert comme Grand Theft Auto.

Quel effet, le cas échéant, la nouvelle date de sortie restera à voir, mais Free Guy ressemble plus à la maison parmi les superproductions estivales que votre tarif de film typique de décembre. Pourtant, Reynolds peut être un tirage assez important quelle que soit la période de l’année, et après l’année, il y en a tellement, un bon rire est toujours le bienvenu.

Suivant: Coronavirus: chaque film a été retardé jusqu’à présent

Source: Ryan Reynolds / Twitter