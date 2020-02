Le grand bouclier de Captain America

Partager

The Falcon et The Winter Soldier seront l’une des premières séries que Marvel créera au sein de Disney +. Récemment, Anthony Mackie a parlé du sentiment généré par le lancement du bouclier de Captain America.

Le faucon et le soldat d’hiver ce sera l’une des séries de Marvel qui arrivera en 2020, avec WandaVision De cette manière, Disney + Enfin, il sortira les projets axés sur la bande dessinée au sein de son catalogue prétentieux. Dans le dernier Super Bowl, nous avons pu voir comment Sam Wilson lance le célèbre bouclier de Captain America Pour cette raison, Anthony Mackie, L’un des acteurs qui jouera dans la série, a parlé de cet événement.

“J’ai été surpris qu’ils m’aient utilisé, parce que vous avez un double, un oncle qui vous ressemble, qui ressemble à une gymnaste et qui fait toutes ces choses”, a déclaré le protagoniste de Le faucon et le soldat d’hiver dans l’interview après avoir revendiqué le travail des spécialistes pour leurs scènes d’action dans Marvel. L’acteur a expliqué que sans son double, Aaron Toney, il aurait été impossible d’enchaîner autant de projets, mais pour lancer le bouclier, ils voulaient qu’il le fasse. “C’est à ce moment-là qu’ils disent:” Allez, Anthony, donne-le-toi. ” Et je planifiais: «Mon oncle, tu viens de voir ce que cet oncle a fait! Comment allez-vous me demander de faire ça? Alors J’ai été très surpris quand j’ai vu que dans la remorque du Super Bowl, ils m’ont utilisé pour lancer le bouclier“.

L’acteur a également expliqué à quel point il est difficile de tenir cette arme de vibranium mortelle. “Cette chose est lourde”, a-t-il avoué Anthony Mackie “Il pèse environ 5 kilos et demi, donc vous vous tenez là avec 5 kilos et demi sur votre bras toute la journée, et après un moment, votre épaule abandonne.” Quant à la nouvelle série de Marvel, sera également en vedette Sebastian Stan, qui joue le célèbre Bucky. En attendant votre arrivée à Disney +, l’intrigue de son premier épisode était déjà divulguée.

