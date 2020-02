Le hérisson emblématique transforme les monuments! – HITC

Les utilisateurs de Snapchat sont traités avec du plaisir lié à Sonic à mesure que le film pénètre dans les cinémas.

Le film est enfin arrivé, mais les fans se demandent comment obtenir le filtre Sonic Snapchat…

Ce fut une route longue et sinueuse pour arriver à cette adaptation sur grand écran du personnage de jeu vidéo rapide. Revenant à la sortie de la bande-annonce initiale, nous nous souvenons du tumulte total. Le design Sonic a subi de sérieux changements, avec de longues jambes et des yeux plus petits qui frottent totalement les fans de la série de jeux dans le mauvais sens.

Cependant, l’équipe créative a commencé à travailler sur un nouveau design et la bande-annonce suivante s’est plutôt bien déroulée, étant donné que Sonic ressemblait en fait à Sonic dans la nouvelle séquence.

Avec Jeff Fowler dans le fauteuil du réalisateur, Ben Schwartz exprimant le son et le seul et unique Jim Carrey abordant le rôle du Dr Robotnik, le film promet au public un moment de plaisir au cinéma. Donc, c’est assez cool de voir que Snapchat a couru pour se joindre au plaisir.

Comment obtenir le filtre Sonic Snapchat

Selon PushSquare, pour obtenir le filtre Snapchat du jeu Sonic the Hedgehog, vous devriez être à l’un des nombreux emplacements spécifiques.

Ce que vous devez faire est d’ouvrir l’application Snapchat sur votre téléphone et de la pointer vers un point de repère. L’application vous offrira ensuite la possibilité de jouer à un jeu AR à thème. Au Royaume-Uni, certains sites dont ils confirment la disponibilité sont le Tower Bridge de Londres et le Natural History Museum.

D’autres sites dans le monde incluent la Tour Eiffel à Paris, la Porte de Brandebourg à Berlin et le Théâtre chinois de Los Angeles, etc.

Dans le jeu, vous devez essentiellement essayer de collecter autant d’anneaux qui apparaissent à l’écran que possible, avant que Sonic ne se propage dans l’image pour faire de même.

Paramount nail Sonic the Hedgehog film marketing

C’est une excellente façon de célébrer la sortie du film.

Selon Mobile Marketing Magazine, la coprésidente mondiale du marketing et de la distribution de Paramount – Mary Daily – a déclaré: «Cette collaboration capture vraiment le thème de l’amitié qui est au cœur de ce film, et nous sommes ravis que cette campagne marque la première fois ce Tower Bridge a été transformé en Snapchat Landmarker. »

Elle a poursuivi: «En tant que plate-forme, Snapchat est fondé sur l’idée de créer et de partager avec vos amis, et c’est excitant que Sonic puisse partager ses aventures mondiales directement avec Snapchatters du monde entier.»

Filtre Snapchat Sonic the Hedgehog

Bien que le jeu spécifique mentionné soit disponible dans certains points de repère, la source précédente ajoute qu’il existe un filtre accessible ailleurs.

Pour avoir une navigation, allez dans Snapchat, appuyez sur l’écran et faites défiler la variété de lentilles qui apparaissent.

Sonic the Hedgehog sortira dans les cinémas britanniques le vendredi 14 février 2020.

Dans d’autres nouvelles, consultez notre revue pour Netflix hit Uncut Gems.